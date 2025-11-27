Госдума приняла закон о введении НДС на операции с банковскими картами

20 ноября Госдума одобрила поправки к Налоговому кодексу России, согласно которым операции с банковскими картами будут облагаться НДС по ставке 22%. На текущий момент все операции по банковским картам освобождены от налогов — такая льгота действует с 2006 года. Ранее это способствовало снижению стоимости обслуживания безналичных операций, пишет РБК.

При доработке законопроекта о налоговых изменениях, вступающих в силу с 2026 года, ЦБ предлагал исключить норму о введении НДС на операции с банковскими картами. По мнению регулятора, в случае принятия поправок появится риск удорожания банковских услуг.

После принятия 24 ноября закона Госдумой Минфин пояснил свою позицию на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Отмена льготы по уплате НДС при обслуживании банковских карт не приведет к серьезному удорожанию данных услуг и не нанесет серьезного ущерба для развития безналичных платежей, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.

«По нашим оценкам, какого-то сильного удорожания данных услуг не произойдет. Уже создана соответствующая цифровая среда, люди привыкли к ней — и работать в ней, и в целом к этой среде. Поэтому то возможное удорожание услуг, которое будет, соответственно, оно не будет наносить какого-то серьезного урона для развития платежей в безналичной форме», — сказал представитель ведомства.

По данным Банка России, количество безналичных операций по оплате товаров и услуг в третьем квартале 2025 года выросло на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Количество ежедневных безналичных платежей за товары и услуги с июля по сентябрь составило 243 млн — почти 3 тыс. операций каждую секунду.

«При этом доля карточных платежей растет меньшими темпами по сравнению с другими безналичными способами оплаты. Так, с помощью биометрии, QR-кодов и других некарточных инструментов люди оплатили 14% покупок, что на 4,5 п.п. больше, чем годом ранее», — сказано в релизе Банка России.

НДС — это налог на добавленную стоимость. Производитель или продавец товаров, работ, услуг или имущественных прав уплачивает не из своих денег, а включает его в стоимость продукта, перекладывая таким образом налоговое бремя на потребителя.

С 2026 года ставка по некоторым банковским операциям будет составлять 22%. К этим операциям относятся, в частности:

эквайринг — это банковская услуга, которая позволяет бизнесу принимать оплату с помощью пластиковых карт;

процессинг — это услуги по авторизации, сбору, обработке и передаче информации по операциям с картами, которые оказывают процессинговые центры и операторы платежных систем;

межбанковская комиссия, операции и услуги, связанные с обслуживанием карт и переводы с карт.

В среднем комиссия эквайринга составляет 1,5–2,5% от суммы операции в зависимости от отрасли, размера компании и типа карты. Например, продуктовый магазин платит банку за эквайринг примерно 2%, кафе и рестораны — 2,5–3%, интернет-магазины — 1,5–2%, рассказала советник председателя правления Цифра банка Наталья Тутова. «С 1 января 2026 года на нее будет начисляться НДС по ставке 22%. Налоговой базой будет сама комиссия, а не сумма расчета», — уточнила она.

Процессинг может быть организован по-разному: фиксированная плата за каждую транзакцию (например, ₽0,5 за платеж) или процент от оборота (например, 0,05% от суммы операции), продолжила Тутова. Вся эта цепочка обработки информации, взаимодействие между банками, передача данных платежных систем — все это будет облагаться НДС по новой ставке 22%, пояснила она.

Также, по словам Натальи Тутовой, НДС будет облагаться межбанковская комиссия, или interchange fee. «Когда клиент платит картой, выпущенной одним банком, через торговую точку, обслуживаемую другим банком, происходит скрытый расчет между банками. Банк- эмитент (выпустивший карту) получает часть этой комиссии», — уточнила эксперт.

Кроме того, под налогообложение подпадают и другие комиссионные доходы, связанные с обслуживанием карт: комиссии за выпуск и перевыпуск карт, комиссии за обслуживание карты (если они квалифицируются как часть карточного цикла), комиссии за СМС-уведомления по карте (если они облагаются), комиссии за консультационные услуги по работе с картами и многое другое, резюмировала советник председателя правления Цифра банка.

Таким образом, с 2026 года налогом будет облагаться не сам платеж, а услуги по проведению платежа, то есть комиссия: новые налоговые поправки затронут банки, платежные системы и процессинговые центры. А те в свою очередь могут переложить расходы на бизнес и физических лиц.