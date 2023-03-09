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Финансовый эффект от внедрения ИИ для Сбера в 2022 году достиг 235 млрд рублей

9 марта 2023 14:28
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Герман Греф отметил, что Сберу удается предотвратить 99,3% всех хищений, какие бы технологии или ухищрения не использовали злоумышленники.

Сбер успешно трансформировался в AI-native организацию – решения на базе искусственного интеллекта (ИИ) используются в большинстве продуктов и процессов компании, заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, пишет gazeta.ru.

По его словам, финансовый эффект от внедрения искусственного интеллекта в 2022 году составил 235 млрд рублей. При этом благодаря использованию собственных разработок на данный момент 80% критического ИТ-ландшафта находится в целевом состоянии, несмотря на уход из России зарубежных компаний. Сбер в 2022 году успешно отразил 490 крупных и тысячи мелких DDos-атак, при этом 173 млрд рублей клиентов были спасены от хищения – даже в тех случаях, когда люди сами переводили деньги преступникам под влиянием социальной инженерии.

Герман Греф отметил, что Сберу удается предотвратить 99,3% всех хищений, какие бы технологии или ухищрения не использовали злоумышленники. Общее количество инцидентов при росте в 1,5 раза внедряемых ИТ-изменений снизилось до 6%.

Президент Сбера также напомнил об успехе международной конференции AI Journey, которая в седьмой раз была успешно проведена в ноябре прошлого года.

Теги: СберБанк

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