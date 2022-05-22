Финансист назвал бессмысленной покупку иностранной валюты

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Рубль сейчас является самой стабильной валютой для россиян, покупка же других иностранных валют для жителей России в большинстве случаев просто не имеет смысла. Такое мнение высказал 20 мая кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с «Москвой 24».

Беляев считает, что необходимости делать вложения в иностранную валюту сейчас нет.

«Это можно было делать, когда рубль был нестабильный. Когда по отношению к рублю росли и были более стабильны другие валюты, прежде всего доллар и евро. Теперь эти времена прошли, а раз эти времена прошли, значит, нет никакого смысла вкладываться в какую-то другую валюту в целях сохранения своих сбережений и тем более их приумножения», — говорит финансист.

Зарубежные средства платежа можно покупать в том случае, если россияне планируют поездки в другие страны, подытоживает Беляев, пишут "Известия".