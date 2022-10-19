Эксперт: юань остается единственной валютой, которая может заменить евро и доллар

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Дедолларизация российской экономики идет полным ходом, РФ не нужен доллар США как резервная валюта. Вместо этого предлагается как альтернатива аккумулировать средства в валютах «дружественных стран», в том числе в китайском юане, рассказал «Известиям» 19 октября финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Эксперт отметил, что если в марте 2018 года доля юаня в резервах РФ составляла примерно 14%, то уже на начало 2022 года доля китайской валюты выросла до 17,1%, в то время как доля валют недружественных стран сократилась.

Говоря о целесообразности перевода сбережений в иностранную валюту, он уточнил, что следует обратить внимание на состояние и устойчивость экономики страны, уровень инфляции в государстве, ликвидность валюты и на геополитические, экономические риски.

По его словам, единственной валютой, которая может заменить евро, доллар и другие, из дружественных стран является китайский юань.

«Во-первых, экономика Китая вторая по величине после американской, а юань обладает существенным международным весом. Также периодические кризисы показали, что валюта юань позволяет легче переносить экономических потрясений в условиях финансовых кризисов. Во-вторых, еще один плюс в сторону китайского юаня — это увеличивающийся товарооборот между Китаем и Россией», — подчеркнул Сагалаев.

Аналитик также указал на высокую ликвидность валюты и относительно низкую инфляцию в стране.

«Однако, несмотря на все плюсы, стоит понимать риски и недостатки. Что касается китайского юаня, то это высокая зависимость китайской экономики от экспорта товаров и импорта сырья. На фоне высоких цен на энергоносители и сырьевые ресурсы, сбоях в цепочках поставок рост ВВП и экономики Китая замедляется», — добавил он.

Также китайская валюта пока не пользуется активным спросом в качестве резервной в мире и доля юаня в глобальных золотовалютных резервах составляет всего 2,7%, в то время как показатели доллара и евро — 38,4% и 39% соответственно, рассказал эксперт. Одной из главных причин он назвал то, что курс юаня регулируется китайским государством, которое не желает допускать свободную торговлю юанем в случае потери контроля над его стоимостью.

«Таким образом, в случае необходимости Китай может легко манипулировать ценой юаня для создания благоприятных для себя условий, например для внешней торговли. Это может сделать Россию заложницей китайских интересов, если доля юаня в резервах будет существенной», — объяснил Сагалаев.

Кроме того, США остаются главным торговым партнером КНР.

Самым большим риском китайской валюты эксперт назвал геополитический риск, который связан с обстановкой вокруг Тайваня. В случае обострения эскалации ситуации юань может стремительно обесцениться.

Помимо турецкой лиры, дирхама ОАЭ и индийской рупии, на которые нельзя полностью полагаться, РФ вынуждена использовать юань в качестве альтернативного резерва, заключил он.

Фото: "Известия"/Эдуард Корниенко