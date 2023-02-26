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Экономист дал прогноз по курсу рубля в этом году

26 февраля 2023 12:06
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Экономист дал прогноз по курсу рубля в этом году

В предыдущем году курс рубля укреплялся из-за положительного платёжного баланса России, однако позднее ситуация начала меняться. То есть от экспорта Россия получала много валюты, а потребность в ней для импорта сократилась. Такие пояснения дал главный научный сотрудник Института экономики РАН, доктор экономических наук Игорь Николаев.

Однако в последнее время доходы от экспорта сокращаются ввиду санкций, а ввоз товаров в РФ увеличивается, в частности из-за развития параллельного импорта. Это и стало основной причиной снижения курса рубля. Этот процесс ещё не завершён, считает Николаев. По его мнению, курс 85 рублей за один доллар может стать реальностью при отсутствии новых факторов влияния, пишет Life.ru.

«До какого уровня рубль может ослабеть из-за этих процессов? Где-то до 85 рублей за доллар. Это не ближайшее будущее, но в 2023 году это может произойти», — рассказал радио Sputnik Николаев.

Ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк планирует оставить в силе ограничения на снятие валюты.

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