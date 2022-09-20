долларовые и евросчета могут оказаться замороженными из-за санкций

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Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин рассказал агентству «Прайм», почему владеть евро и долларами в России – рискованное и убыточное дело.

Он отметил, что наличная валюта недружественных стран не приносит дохода: ставки по банковским вкладам не высокие, а за хранение этих валют на счетах приходится зачастую платить комиссии. Кроме того, переводы таких валют затруднительны. Доллары и евро юрлиц и индивидуальных предпринимателей могут также оказаться замороженными на счетах, если российские банки попадут под санкции.

Таким образом, по словам Сыроваткина, возникает вопрос: как распорядиться долларами и евро в текущей ситуации. Например, раньше эти валюты можно было инвестировать в иностранные бумаги, но сегодня такой возможности нет, подчеркнул аналитик.

«Во-первых, зачастую это непросто сделать технически, а, во-вторых, подобные инвестиции сопряжены с инфраструктурными рисками», — сказал Сыроваткин.

Он добавил, что исходя из логики действий российских властей, владеть валютами недружественных стран будет все более рискованно и менее выгодно, пишет Газета.