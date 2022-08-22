Доллар стал дороже евро

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Курс евро 22 августа снова снижался по отношению к доллару до отметки ниже 1 евро за доллар — на минимуме 0,999 евро, свидетельствуют данные торгов.

К моменту написания новости европейская валюта вновь стала стоить чуть больше 1 евро за доллар (1,0006 евро).

На Мосбирже по отношению к рублю доллар также дороже — 59,94 рубля, евро — 59,77 рубля.

Ниже паритета к доллару впервые за много лет евро падал еще в середине июля, что было обусловлено, помимо прочего, и промедлением европейского центробанка с ужесточением денежно-кредитной политики в условиях высокой инфляции.

Еще один фактор ослабления европейской валюты — экономические проблемы на фоне энергокризиса при ограничении поставок газа из России. Стоимость топлива остается на очень высоком уровне: 22 августа фьючерсы на TTF преодолели отметку в 3000 долларов за тысячу кубометров, пишет Лента.