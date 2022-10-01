Более 27,7 тысяч предпринимателей Поволжья с начала года открыли расчетный счёт в Сбере

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На начало сентября 2022 года более 27,7 тысяч предпринимателей Поволжья стали новыми клиентами банка, впервые открыв расчётный счёт для своего бизнеса в Сбере. При этом более 40% из них при регистрации бизнеса в этом году выбирали партнёрскую сеть Сбера, которая также как собственные каналы банка позволяет регистрировать бизнес как онлайн, так и офлайн.

В настоящий момент линейка пакетов услуг расчетно-кассового обслуживания Сбербанка для предпринимателей включает в себя четыре предложения: «Лёгкий старт», «Только для ИП», «Набирая обороты» и «Полным ходом». В пакеты услуг расчётно-кассового обслуживания также входят бесплатные нефинансовые сервисы «Юрист для бизнеса», «Бухгалтерия для ИП», Работа.ру и «Электронный документооборот».

Кроме того, Сбер предлагает предпринимателям удобные инструменты для управления бизнес-процессами через отраслевые решения для бизнеса. К примеру, отраслевое решение «СберБизнес. Розничная торговля» для малого и микробизнеса позволяет предпринимателям, которые используют расчетный счёт и эквайринг Сбера, бесплатно отслеживать аналитику своей торговой точки, быстро узнавать об изменениях показателей бизнеса и получать персональные рекомендации по его развитию.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«Выбор банка для ведения бизнеса — важный вопрос для предпринимателя, и Сбер создаёт комфортные условия для корпоративных клиентов, предлагая удобные пакеты услуг для различных направлений их работы.

Что касается отраслевых решений, то Сбер активно развивает линейку кастомизированных сервисов для автоматизации рутинных задач предпринимателей, чтобы у них было больше свободного времени для развития собственного дела».

«СберБизнес. Розничная торговля» — единственный на рынке инструмент, который позволяет предпринимателям сегмента малого и микробизнеса увидеть портрет своего покупателя: его пол, возраст, уровень общих затрат, а также расходов на отрасль для тех клиентов, которые совершали покупки в магазине предпринимателя. С его помощью владельцам бизнеса удобно сравнивать себя с конкурентами, получать данные о выручке, среднему чеку и количестве покупок, а также о том возвращаются ли покупатели. Вся аналитика обезличена, представлена в виде дашбордов, а её сбор полностью автоматизирован.

Сбер также предоставляет отраслевые решения для коммерческой недвижимости, ЖКХ, транспорта, оптовой торговли и сферы услуг.