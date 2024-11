Банкоматы крупнейших банков Китая не выдают деньги с карт Union Pay Газпромбанка

173

Банкоматы крупнейших банков Китая прекратили выдачу наличных по картам системы UnionPay, выпущенным Газпромбанком. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, при попытке снять деньги в банкоматах Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) пользователи столкнулись с сообщениями об ошибке транзакции. В частности, банкомат Bank of China уведомил о «сбое транзакции», в то время как ICBC сообщил, что «банк-эмитент не может обработать запрос».

До этого уже поступала информация о проблемах с картами Газпромбанка UnionPay во Вьетнаме.