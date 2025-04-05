В РФ могут начать переводить школьников в спецучреждения за буллинг

159

В России обсуждается законопроект о профилактике травли среди школьников, который включает возможность перевода агрессоров в спецучреждения или на домашнее обучение. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по молодежной политике и руководитель платформы «Добро.рф» Артем Метелев.

«[Законопроект предполагает] в том числе меры ответственности как для агрессоров, так и для тех, кто системно занимается травлей, с возможностью изменения их формата обучения, привлечения родителей к этому процессу», — подчеркнул Артем Метелев в беседе с ТАСС. По его словам, это предложение направлено на то, чтобы защитить других учеников от негативного влияния и сохранить образовательную атмосферу.

Метелев также отметил, что такие меры могут быть применены, если ребенок продолжает проявлять агрессивное поведение несмотря на предварительно проведенную профилактическую работу. Решение о переводе ученика принимается комиссией по делам несовершеннолетних при участии образовательной организации и родителей, пишет Ура.ру.