В ГД предложат ввести пожизненные выплаты пострадавшим от собак за счет хозяев

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В Госдуме (ГД) намерены предложить введение пожизненных выплат пострадавшим от нападения собак за счет их хозяев. Об этом в субботу, 5 апреля, сообщил депутат ГД Амир Хамитов.

«Планирую выступить с законодательной инициативой — предложить в случае нанесения серьезного вреда здоровью в результате нападения собаки обязать ее хозяина пожизненно выплачивать пострадавшему пенсию в размере регионального МРОТ (минимальный размер оплаты труда. — Ред.)», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Как подчеркнул депутат, эта сумма, может, не покроет расходы на лечение, но зато заставит владельцев собак задуматься, что дешевле — пожизненная выплата или намордник.

Помимо этого, он предложил расширить список потенциально опасных пород. Так, по мнению собеседника агентства, тот факт, что собака не является охотничьей или бойцовской, еще не говорит о том, что она не представляет потенциальную опасность для окружающих, пишут "Известия".

В заключение депутат напомнил, что поведение даже хорошо знакомого животного бывает непредсказуемым.