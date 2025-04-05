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В Чапаевске загорелось предприятие после атаки беспилотников

5 апреля 2025 10:55
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В Чапаевске загорелось предприятие после атаки беспилотников

В субботу, 5 апреля украинские беспилотники атаковали предприятие в Чапаевске, пишет Сова. 

Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.

- Уважаемые жители Самарской области. Беспилотники ВСУ сегодня рано утром атаковали промышленное предприятие в Чапаевске. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы, в том числе специалисты МЧС занимаются тушением возгорания. Ситуация под контролем, - сообщил глава региона.

Также сегодня, 5 апреля, в 1:36 в губернии была объявлена угроза атаки БПЛА. Информация об этом появилась в официальном приложении МЧС России. Сообщение об отмене опасности поступило в 8:31.

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