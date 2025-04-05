В Самаре Тойота сбила девятилетнего мальчика

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4 апреля на территории Самарской области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали семь человек, двое из которых - несовершеннолетние.

Одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в 13:30 час. в Октябрьском районе Самары. Из материалов, собранных госавтоинспекторами, следует, что 44-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, двигалась по улице Ерошевского со стороны улицы Мичурина. В пути следования, при повороте налево на улицу Скляренко, допустила наезд на 9-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу возле дома №20. Ребенку оказана разовая медицинская помощь.