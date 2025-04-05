Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области госавтоинспекторы провели акцию «ПДД и Госуслуги для начинающих водителей»
В Самарской области госавтоинспекторы провели акцию «ПДД и Госуслуги для начинающих водителей»
В Самаре две девочки пострадали в ДТП на улице Ново-Садовой
В Самаре две девочки пострадали в ДТП на улице Ново-Садовой
«Крылья Советов» – «Рубин»: составы команд
«Крылья Советов» – «Рубин»: составы команд
В Самарском регионе полицейские проводят встречи с населением в рамках акции «Школа безопасности для пенсионеров»
В Самарском регионе полицейские проводят встречи с населением в рамках акции «Школа безопасности для пенсионеров»
Грабитель отобрал у самарца коробку с кроссовками
Грабитель отобрал у самарца коробку с кроссовками
Тольяттинка отвезла 3,5 млн в Татарстан мошенникам
Тольяттинка отвезла 3,5 млн в Татарстан мошенникам
В центре Самары временно изменили маршруты трех автобусов
В центре Самары временно изменили маршруты трех автобусов
Тольяттинцу помешали сбыть наркотики
Тольяттинцу помешали сбыть наркотики
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.28
-0.1
EUR 92.99
-0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет открытие фотовыставки «В чьих глаза красота?»
День беременных в Самаре: лекции, музыка, мастер-классы и вдохновение для будущих мам
Самарская кирха приглашает 13 апреля на концерт «Музыкальное приношение Баху»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В центре Самары временно изменили маршруты трех автобусов

5 апреля 2025 12:17
150
В центре Самары временно изменили маршруты трех автобусов

С 5 апреля в историческом центре Самары стартовал ремонт теплосети в районе дома № 70 по улице Льва Толстого. Технологическое повреждение на подземных коммуникациях будут устранять специалисты филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс». 

В связи с необходимостью проведения земляных работ временно на указанной локации будет закрыто движение автотранспорта. Ограничение будет действовать с 06:00 5 апреля по 07:00 9 апреля.

В период ремонта общественный транспорт проследует по скорректированным схемам:

автобусы маршрутов № 37 и № 47 будут осуществлять перевозки по ул. Льва Толстого – ул. Самарской – ул. Некрасовской – ул. Галактионовской, а далее снова выезжать на ул.Льва Толстого, продолжая движение по своим обычным маршрутам (в обратном направлении для объезда будут задействованы эти же улицы);
автобусы маршрута № 46 будут следовать по ул. Самарской – ул. Некрасовской – ул. Галактионовской – ул.Льва Толстого и далее – по привычному маршруту (в обратном направлении автобусы поедут по этим же улицам).

Обращаем внимание автомобилистов и горожан, использующих общественный транспорт, на необходимость заранее планировать свои поездки.

ПАО «Т ПЛЮС» приносит извинения за временные неудобства и просит горожан с пониманием отнестись к необходимости ремонта инженерных коммуникаций.

 

 

Теги: В центре внимания Городской транспорт

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре изменили названия трех остановок общественного транспорта
04 апреля 2025, 13:39
В Самаре изменили названия трех остановок общественного транспорта
Администрация Самары скорректировала реестр муниципальных маршрутов. Транспорт
2504
В Самаре отменили два автобусных маршрута
04 апреля 2025, 13:30
В Самаре отменили два автобусных маршрута
Соответствующее постановление подписал мэр Самары Иван Носков. Транспорт
491
В метро Самары приступили к генеральной уборке подвижного состава
03 апреля 2025, 13:44
В метро Самары приступили к генеральной уборке подвижного состава
В целом генеральная уборка и подготовка метрополитена к весенне-летнему сезону завершится до середины апреля. Транспорт
587
В центре внимания
В центре Самары временно изменили маршруты трех автобусов
5 апреля 2025  12:17
В центре Самары временно изменили маршруты трех автобусов
148
В Самаре изменили названия трех остановок общественного транспорта
4 апреля 2025  13:39
В Самаре изменили названия трех остановок общественного транспорта
2509
В Самаре отменили два автобусных маршрута
4 апреля 2025  13:30
В Самаре отменили два автобусных маршрута
496
Константин Титов, советник губернатора Самарской области, рассказал о планах развития метро в Самаре
4 апреля 2025  13:10
Константин Титов, советник губернатора Самарской области, рассказал о планах развития метро в Самаре
461
В Самаре открылся международный патриотический форум
4 апреля 2025  09:47
В Самаре открылся международный патриотический форум
341
Весь список