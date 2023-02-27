Банки предложили в разы снизить размер бесплатных переводов самому себе

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Банки предлагают резко снизить бесплатный лимит переводов «самому себе» в 1,4 млн руб. в месяц, за который выступал ЦБ и который был одобрен Думой. Сейчас обсуждается диапазон этой планки в 300-600 тыс. руб., говорят источники РБК.



В ходе подготовки ко второму чтению законопроекта об отмене комиссий за переводы «самому себе» между банками сейчас обсуждается снижение планки для бесплатных операций до диапазона 300-600 тыс. руб. в месяц, сообщили РБК два источника на финансовом рынке.



В принятом в декабре в первом чтении документе предполагалось, что без комиссии должны переводиться собственные средства граждан между разными банками на сумму до 1,4 млн руб. Речь идет о переводах в том числе через Систему быстрых платежей (СБП) и финансовые платформы. Проект был внесен депутатами, но именно эту планку предлагал Банк России (сам ЦБ правом законодательной инициативы не обладает).



Это одна из мер, направленных на борьбу с «зарплатным рабством», когда граждане получают зарплаты в банке, выбранном работодателем, а не ими самими. Зарплатные проекты в основном сосредоточены в крупнейших кредитных организациях. Планка для бесплатных переводов «самому себе» устанавливается «в целях пресечения возможности создания кредитными организациями заградительных условий для особого перемещения физическими лицами денежных средств между банками», говорится в пояснительной записке к проекту.



Как сообщил РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, вариант законопроекта ко второму чтению сейчас обсуждается. «Рассчитываем принять его в весеннюю сессию. Основная дискуссия строится вокруг размера переводов без комиссии», — сказал он, добавив, что звучат разные цифры — от 100 тыс. до 1,4 млн руб. Представитель ЦБ ответил РБК, что регулятор продолжит обсуждение законопроекта со всеми заинтересованными сторонами на площадке Госдумы. В Минфине не ответили на запрос РБК. Согласованного варианта поправок ко второму чтению пока нет, говорят два источника РБК на финансовом рынке.



