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Банки обяжут возвращать украденные мошенниками деньги

18 июня 2024 10:27
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банки обяжут возвращать украденные мошенниками деньги

С 25 июля 2024 года в закон о платежной системе вступают в силу поправки, согласно которым банки будут обязаны в течение 30 дней возвращать клиентам деньги, украденные мошенниками, сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.

«В случае перевода денег клиента на счета дропперов, если банк пропустит эту транзакцию, он будет обязан компенсировать клиенту полную сумму денежного перевода в течение 30 дней», — передает агентство «Прайм» слова Валишвили. Также банки будут обязаны перекрывать доступ для мошенников к дистанционному обслуживанию.

Однако Мери Валишвили добавила, что не во всех случаях банки будут обязаны возвращать деньги клиентам. Это возможно только по переводам по счетам, находящимся в специальной базе ЦБ РФ, пишет Ура.ру.

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