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Банк России ужесточит регулирование ипотеки с 1 мая

21 февраля 2023 10:01
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Банк России ужесточит регулирование ипотеки с 1 мая

Для ограничения рисков заемщиков и банков Банк России повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с 1 мая 2023 года. Также с мая устанавливаются надбавки для ипотечных кредитов, обеспеченных жилой недвижимостью. Регулятор обосновал эти меры тем, что динамичный рост ипотеки сопровождается существенным ухудшением стандартов кредитования.

Основные показатели риска достигли своих рекордных значений с начала наблюдения, отмечает ЦБ.

Сейчас показатель долговой нагрузки ПДН) рассчитывается по формуле: среднемесячные платежи по всем кредитам (займам) / среднемесячный доход, пишет Коммерсантъ.

Совместные программы банков и застройщиков вызвали общее подорожание жилья на первичном рынке и увеличило разрыв в ценах со вторичным жильем, что может привести к потерям заемщика и увеличить риски банков, отмечает Банк России.

«Повышение надбавок может привести к некоторому замедлению роста ипотеки, однако результатом станут более сбалансированный рост на рынке жилья, купирование рисков ценового пузыря, формирование банками запаса капитала на случай роста потерь по ипотечным кредитам»,— подчеркнули в Банке России.

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