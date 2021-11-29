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Банк России считает криптовалюты угрозой для российского рынка

29 ноября 2021 12:13
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Банк России считает криптовалюты угрозой для российского рынка

Банк России выпустил обзор финансовой стабильности за 2 и 3 кварталы 2021 года.

Ежегодный объём крипто-операций россиян составляет $5 млрд или около 350 млрд рублей. Российские пользователи стали одними из лидеров по числу посещений криптобиржи Binance и других международных платформ.

Однако в банке считают, что «крипта» — это угроза для российского финансового рынка. Он выделил несколько основных проблем:

▪️ Криптовалюты из-за своего «анонимного характера» используются в преступной деятельности
▪️ Операции с некоторыми цифровыми валютами могут нести в себе «значительные риски для благосостояния инвесторов»
▪️ Повышенное потребление электроэнергии в процессе майнинга «негативно воздействует на климат»

"Стремительный рост и широкое распространение цифровых валют создают все более высокие риски как на глобальном уровне, так и для российского финансового рынка", — Банк России

В ноябре в Госдуме появилась рабочая группа по обсуждению криптовалют, сообщает iphones.ru. 

 

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