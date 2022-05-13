Банк России предупреждает граждан о мошеннических схемах

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Банк России начинает публиковать наиболее распространенные схемы, которые используют кибермошенники для кражи денег у граждан. Одновременно в разделе будут представлены рекомендации по противодействию злоумышленникам.

«Мы открываем этот раздел для того, чтобы своевременно рассказывать людям о новых сценариях, которые придумывают злоумышленники. Чтобы методы убеждения, которые они используют, разбивались о знания. Предупрежден — значит вооружен. Надеемся, что все наши действия, в том числе и открытие нового раздела, снизят для граждан риски потери денег», — отметил директор Департамента информационной безопасности Вадим Уваров.

Информация будет регулярно обновляться.