Банк России понизил ключевую ставку до 14% годовых

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Банк России понизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта (п. п.), до 14% годовых, указав на то, что видит пространство для ее снижения в 2022 году, передает ТАСС.

"Совет директоров Банка России 29 апреля 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 300 базисных пунктов, до 14% годовых. Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки. Последние недельные данные указывают на замедление текущих темпов роста цен за счет укрепления рубля и охлаждения потребительской активности", - отмечается в сообщении регулятора.

ЦБ отмечает, что будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки в 2022 году при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом.

Ключевая ставка в среднем в 2022 году будет в пределах 12,5-14%, в 2023 году - 9-11%, а в 2024 году - 6-8%. В предыдущем прогнозе регулятора, подготовленном в начале февраля этого года, средняя ключевая ставка в 2022 году была в пределах 9-11%, в 2023 году - 7,5-9%, в 2024 году - 5-6%.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС