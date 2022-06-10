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Банк России изучает правомерность введения комиссий по валютным счетам в банках и при необходимости примет надзорные меры, передает ТАСС. При этом регулятор считает, что банки не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов, говорится в сообщении ЦБ.

"По текущим счетам, открытым гражданам, Банк России изучит, соответствовало ли введение комиссий или их увеличение условиям заключенных договоров, а сами договоры - требованиям закона, и примет надзорные меры, если были допущены нарушения. Регулятор направит банкам соответствующее информационное письмо", - отмечает ЦБ, указывая, что банки не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов.

В частности, регулятор указал, что российские банки не могут устанавливать комиссии по уже открытым валютным вкладам, но могут отказаться от валютных продуктов.

"Одностороннее изменение условий договора банковского вклада является нарушением закона о банках и банковской деятельности. Таким образом, банки не могут устанавливать комиссии по уже открытым валютным вкладам", - говорится в сообщении ЦБ.

Но, как отмечает Банк России, после введения санкций операции с валютой и для банков, и для граждан могут нести риски, поэтому банки будут продолжать уменьшать объем своих валютных операций и могут отказаться от предложения клиентам валютных продуктов.

Накануне сразу несколько крупных банков сообщили, что вводят или планируют ввести комиссию за обслуживание счетов физических лиц в иностранной валюте. В частности "Тинькофф банк" вводит комиссию с 23 июня, Райффайзенбанк - с 30 июня, Росбанк планирует ввести такую комиссию.

Фото: ТАСС