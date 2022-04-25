Банк России изменил порядок расчёта официальных курсов иностранных валют

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Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

«Курс доллара США по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара США к рублю по сделкам, заключённым с 10:00 до 15:30 мск. Ранее период расчёта составлял 10:00—16:30 мск», — отметил ЦБ.

Отмечается, что курсы евро и юаня по отношению к рублю будут также рассчитываться на основании средневзвешенных курсов, рассчитанных по сделкам, заключённым на организованных торгах Московской биржи с 10:00 до 15:30 мск, пишет РТ.