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Аналитик объяснил скорое прекращение укрепления рубля

24 апреля 2022 10:40
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Аналитик объяснил скорое прекращение укрепления рубля

Главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич объяснил агентству «Прайм», что сильному укреплению российской валюты, которое наблюдалось в последнее время, способствовал рост предложения иностранной валюты на рынке.

По его словам, экспортеры в рамках подготовки к налоговым выплатам, пик которых приходится на 25 апреля, предъявляли дополнительный спрос на рублевую ликвидность, которая пойдет на выплату налогов, в частности НДПИ.

Аналитик отметил, что, учитывая слабый спрос на валюту, вызванный снижением импорта из-за разрыва цепочек поставок. «Повышенное предложение привело к существенному снижению доллара и евро по отношению к рублю», — сказал Зварич.

Ранее старший аналитик ИК «РУСС-ИНВЕСТ» Роман Блинов объяснил россиянам опасность бесконечного укрепления рубля. По его мнению, заигрываться с ценообразованием не стоит, даже учитывая успешный опыт Банка России в этом вопросе.

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