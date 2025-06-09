Аналитик назвал фантазией ЦБ возвращение инфляции к 4%

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Возвращение годовой инфляции к 4% является фантастическим сценарием, считает директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. В эксклюзивном комментарии "России 24" он отметил, что данный порог мог быть достигнут при отсутствии бюджетного импульса и при сбалансированной экономике, пишет Смотрим.

В текущих условиях, полагает эксперт, достижение данного показателя нереально.

"Это совершенно невозможно в силу объективных обстоятельств. Это фантазия, которая не имеет ничего общего с экономической реальностью. Инфляция в 4% могла бы быть при отсутствии бюджетного импульса и при сбалансированной экономике. Надо понимать, в условиях финансирования больших и экстренных расходов, не только военных, но и инфраструктурных, говорить о ставке в 4% совершенно не серьезно", – заметил он.

По мнению эксперта, даже после завершения активной фазы боевых действий в течении года-двух нет никаких оснований говорить о снижении инфляции до 4%.