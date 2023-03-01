Александр Ведяхин рассказал об адаптации корпоративного управления в Сбере к новым условиям

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Первый заместитель Председателя Правления, член Наблюдательного совета Сбербанка Александр Ведяхин выступил на сессии «Лидерство в условиях неопределённости: смена парадигмы, новые тренды и практики управления» в ходе XII Всероссийского форума по корпоративному управлению.

В 2022 году Сбер, как и многие другие крупнейшие российские компании, столкнулся с рядом вызовов в сфере корпоративного управления, отметил Александр Ведяхин.

Во-первых, это кадровый вызов для самого Наблюдательного совета (НС) банка. После того как НС покинули все нерезиденты, на смену им пришли квалифицированные российские директора. Состав совета удалось сохранить в прежних пропорциях, в том числе гендерных: на 14 членов НС сейчас приходится два исполнительных, пять неисполнительных и семь независимых директоров, включая двух женщин. По словам Александра Ведяхина, Сбер дорожит независимыми директорами: они дают правильную обратную связь, а их большой жизненный опыт позволяет по-новому взглянуть на, казалось бы, знакомую ситуацию и эффективно перестроить работу менеджмента. В главных комитетах НС Сбера — по аудиту, а также по кадрам и вознаграждениям — большинство директоров независимые. Возглавляют комитеты также независимые директора.

Во-вторых, в условиях технологических ограничений членам НС Сбера пришлось ещё глубже погрузиться в вопросы технологий. В Сбере есть специальный Комитет по технологиям, где подробно разбираются все технологические кейсы и сложные вопросы, такие как импортозамещение ПО и «железа».

В-третьих, пришлось переструктурировать работу в международном направлении: решать сложные вопросы в юрисдикциях, откуда Сбер был вынужден уйти, выстраивать отношения на новых рынках.

В-четвёртых, члены НС должны были быстро знакомиться с новыми членами команды менеджмента и принимать оперативные кадровые решения.

В-пятых, это необходимость за краткосрочными вызовами держать стратегическую перспективу, сохранять долгосрочные ориентиры и горизонты. Одна из таких стратегических тем — это тема устойчивого развития и ESG, считает Александр Ведяхин. Хотя в первой половине прошлого года многие считали, что эта тема полностью утратит свою актуальность, сейчас все понимают: внедрение принципов устойчивого развития и ESG позволяет сохранить конкурентоспособность, повысить качество корпоративного управления и управления рисками, а также использовать возможности новых технологий.

Наконец, в-шестых, это выросшая актуальность так называемых мягких (soft skills) и ESG-навыков членов советов директоров.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления, член Наблюдательного совета Сбербанка:

"Новые вызовы требуют от членов советов директоров навыков стратегического и системного мышления, сотрудничества, умения быть лидерами изменений и уверенно себя чувствовать в ситуациях неопределённости. Мы искренне рады, что в нашем Набсовете находятся люди, которые владеют навыками решения проблем, критического мышления, командной работы и другими. У Сбера есть собственный курс по soft skills, и мы готовы поделиться своими наработками по этой теме с Ассоциацией профессиональных директоров АНД".

Всероссийский форум по корпоративному управлению — это ежегодное мероприятие, собирающее представителей власти, бизнеса и сообщества для обсуждения стратегических вопросов управления. Организаторы форума — Российский союз промышленников и предпринимателей и Ассоциация профессиональных директоров АНД в партнёрстве с Московской биржей, Сбербанком и «Аудит Груп». Мероприятие нацелено на глубокий разговор о влиянии текущей ситуации на устойчивость и развитие компаний, синхронизацию интересов стейкхолдеров, выявление новых практик взаимодействия собственников, менеджмента и совета директоров.