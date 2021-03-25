Я нашел ошибку
Главные новости:
Свыше 45 тысяч клиентов ЭнергосбыТ Плюс погасили старые долги в 2021 году
Свыше 45 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» погасили старые долги в 2021 году
В доме в Самаре взорвался газовый баллон, выбило стекло
В доме в Самаре взорвался газовый баллон, выбило стекло
Самарец обвинил полицейского в применении электрошокера на митинге
Самарец обвинил полицейского в применении электрошокера на митинге
Дмитрий Азаров поздравил с праздником работников культуры Самарского региона
Дмитрий Азаров поздравил с праздником работников культуры Самарского региона
Работников торговли Самарской области поздравили с профессиональным праздником
Работников торговли Самарской области поздравили с профессиональным праздником
Самарскую область выбирают для санаторного отдыха с кешбэком
Самарскую область выбирают для санаторного отдыха с кешбэком
Самарцы стали реже жаловаться на микрофинансовые организации
Самарцы стали реже жаловаться на микрофинансовые организации
Самарцев научат скрапбукингу
Самарцев научат скрапбукингу
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.15
0.79
EUR 90.05
0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев научат скрапбукингу
Тольяттинцев приглашают на лекцию о городской среде
В Самарском техникуме кулинарного искусства проходили соревнования по «Выпечке осетинских пирогов»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

585 кг раздельно собранных отходов: Сбербанк и ЭкоВоз подвели первые итоги работы совместного проекта

25 марта 2021 10:21
124
585 кг раздельно собранных отходов: Сбербанк и ЭкоВоз подвели первые итоги работы совместного проекта

«Экомобиль» стартовал в Самаре 15 марта этого года при поддержке Самарского отделения Сбербанка и ГК «ЭкоВоз». За первую неделю реализации проекта всего было собрано около 585 кг раздельно собранных отходов, в том числе:

  • Ртутные отходы (энергосберегающие лампы и градусники) – 24 кг;
  • Батарейки (все виды) – 35 кг;
  • Алюминий – 3,6 кг;
  • Крышечки – 21 кг;
  • Макулатура – 102 кг;
  • Стекло – 24 кг;
  • Пластик – 12 кг;
  • Оргтехника – 20 кг.

Также вне установленного маршрута «Экомобиль» побывал на площадках 11 самарских школ, где было собрано около 198 кг ПЭТ и 145 кг крышечек для проекта «Крышки-Неваляшки».

Всё собранное сырьё отправится на переработку и безопасную утилизацию. Большая часть будет перерабатываться на собственном мусороперерабатывающем комплексе ГК «ЭкоВоз», а опасные отходы компания отправит на специализированные предприятия. Таким образом, эти виды отходов не будут лежать на полигонах, нанося существенный вред экологии.

Сергей Тютин, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

«Сегодня соответствие целям устойчивого развития по снижению воздействия на окружающую среду и принципы ответственного ресурсопотребления постепенно становятся приоритетными как для компаний в нашем регионе, так и для жителей Самары в частности. Например, в аппарате Самарского отделения Сбербанка уже несколько лет по инициативе сотрудников установлены специальные контейнеры для раздельного сбора отходов. Надеемся, что проект «Экомобиль» позволит вовлечь ещё больше жителей нашего города в процесс сокращения объемов отходов и потребляемых ресурсов, а также позволит следовать принципам экологически ответственного поведения».

Денис Волков, генеральный директор ГК «ЭкоВоз»:

«Проект «Экомобиль» мы реализуем в Тольятти уже на протяжении 5 лет и с каждым годом он становится все более популярным у горожан. Благодаря нашему партнеру и единомышленнику, ПАО Сбербанк, жители г. Самары, которым небезразлична тема экологии, тоже могут принять участие в раздельном сборе отходов и стать осознанными потребителями. Компания «ЭкоВоз» активно занимается экологическим просвещением населения, у нас много проектов со школьниками и дошкольниками Самарской области. Приятно, что другие организации тоже включаются в эту работу».

После недельного тестирования, для удобства жителей города, изменены некоторые адреса остановок в маршруте:

- ул. Ново-Садовая,347А заменена на ул. Солнечная, 13А;

- пр. Кирова, 326А заменена на Проспект Кирова, 314;

- ул. Стара-Загора, 56 заменена на ул. Димитрова, 108;

- ул. Тухачевского, 92 заменена на ул. Гагарина, 19;

- ул. Д. Донского, 13 заменена на ул. Осетинская,10.

 

Что можно сдать в «Экомобиль»?

Опасные отходы:

Лампы энергосберегающие, градусники (разбитые принимаются в герметичной стеклянной банке с водой), батарейки, оргтехнику (компьютеры, принтеры, телефоны, бытовая техника)

Вторичное сырье:

Пластик, алюминий, стекло, макулатура, негабаритный металл, крышечки для благотворительного проекта «Крышки-Неваляшки».

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Дмитрий Азаров провёл заседание областной антинаркотической комиссии.
24 марта 2021  17:10
В губернии сократилось число наркозависимых
Политика региона
316
Губернатор поручил разработать меры поддержки для некоммерческих организаций, которые занимаются реабилитацией людей с наркозависимостью.
24 марта 2021  15:47
Дмитрий Азаров: «НКО играют огромную, а по некоторым направлениям – определяющую роль в жизни страны и общества»
Политика региона
618
В Самарской области за сутки на 24 марта выявлены 199 заболевших коронавирусом
24 марта 2021  13:44
В Самарской области за сутки на 24 марта выявлены 199 заболевших коронавирусом
Здравоохранение
370
План текущего года – это 1,7 млн квадратных метров нового жилья в Самарской области
24 марта 2021  12:42
План текущего года – это 1,7 млн квадратных метров нового жилья в Самарской области
Строительство
354
Города Самарской области представят на Всероссийском конкурсе проекты создания комфортной городской среды
24 марта 2021  10:41
Города Самарской области представят на Всероссийском конкурсе проекты создания комфортной городской среды
Благоустройство региона
339
Весь список