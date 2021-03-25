585 кг раздельно собранных отходов: Сбербанк и ЭкоВоз подвели первые итоги работы совместного проекта

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«Экомобиль» стартовал в Самаре 15 марта этого года при поддержке Самарского отделения Сбербанка и ГК «ЭкоВоз». За первую неделю реализации проекта всего было собрано около 585 кг раздельно собранных отходов, в том числе:

Ртутные отходы (энергосберегающие лампы и градусники) – 24 кг;

Батарейки (все виды) – 35 кг;

Алюминий – 3,6 кг;

Крышечки – 21 кг;

Макулатура – 102 кг;

Стекло – 24 кг;

Пластик – 12 кг;

Оргтехника – 20 кг.

Также вне установленного маршрута «Экомобиль» побывал на площадках 11 самарских школ, где было собрано около 198 кг ПЭТ и 145 кг крышечек для проекта «Крышки-Неваляшки».

Всё собранное сырьё отправится на переработку и безопасную утилизацию. Большая часть будет перерабатываться на собственном мусороперерабатывающем комплексе ГК «ЭкоВоз», а опасные отходы компания отправит на специализированные предприятия. Таким образом, эти виды отходов не будут лежать на полигонах, нанося существенный вред экологии.

Сергей Тютин, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

«Сегодня соответствие целям устойчивого развития по снижению воздействия на окружающую среду и принципы ответственного ресурсопотребления постепенно становятся приоритетными как для компаний в нашем регионе, так и для жителей Самары в частности. Например, в аппарате Самарского отделения Сбербанка уже несколько лет по инициативе сотрудников установлены специальные контейнеры для раздельного сбора отходов. Надеемся, что проект «Экомобиль» позволит вовлечь ещё больше жителей нашего города в процесс сокращения объемов отходов и потребляемых ресурсов, а также позволит следовать принципам экологически ответственного поведения».

Денис Волков, генеральный директор ГК «ЭкоВоз»:

«Проект «Экомобиль» мы реализуем в Тольятти уже на протяжении 5 лет и с каждым годом он становится все более популярным у горожан. Благодаря нашему партнеру и единомышленнику, ПАО Сбербанк, жители г. Самары, которым небезразлична тема экологии, тоже могут принять участие в раздельном сборе отходов и стать осознанными потребителями. Компания «ЭкоВоз» активно занимается экологическим просвещением населения, у нас много проектов со школьниками и дошкольниками Самарской области. Приятно, что другие организации тоже включаются в эту работу».

После недельного тестирования, для удобства жителей города, изменены некоторые адреса остановок в маршруте:

- ул. Ново-Садовая,347А заменена на ул. Солнечная, 13А;

- пр. Кирова, 326А заменена на Проспект Кирова, 314;

- ул. Стара-Загора, 56 заменена на ул. Димитрова, 108;

- ул. Тухачевского, 92 заменена на ул. Гагарина, 19;

- ул. Д. Донского, 13 заменена на ул. Осетинская,10.

Что можно сдать в «Экомобиль»?

Опасные отходы:

Лампы энергосберегающие, градусники (разбитые принимаются в герметичной стеклянной банке с водой), батарейки, оргтехнику (компьютеры, принтеры, телефоны, бытовая техника)

Вторичное сырье:

Пластик, алюминий, стекло, макулатура, негабаритный металл, крышечки для благотворительного проекта «Крышки-Неваляшки».