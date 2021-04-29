Я нашел ошибку
Главные новости:
Для удобства жителей работают круглосуточные прививочные кабинеты.
Прививку от COVID-19 сделал 300-тысячный житель региона
Семеро самарских автомобилистов погасили задолженность за тепло перед Самарским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс» и вернули конфискованные авто.
Семь машин, конфискованных за долги перед «ЭнергосбыТ Плюс», вернулось к своим владельцам
В ходе работы проанализировано нормотворчество органов госвласти субъектов РФ в сфере российского казачества.
Перспективы развития казачества обсудили на совещании заместителя начальника Управления Президента РФ по вопросам госслужбы и кадров Александра Орехова
В 2020 году федеральный центр оказал беспрецедентную поддержку регионам, которая продолжится и в этом году.
Минфином РФ: уточнены правила предоставления бюджетных кредитов регионам
В Самаре заболели 80 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
По статье «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан».
Новое уголовное дело возбуждено в отношении Алексея Навального
Виктор Акопьян поставил точку в дискуссии о возможности присоединения ПВГУС к какому-либо иному вузу.
Виктор Акопьян: Поволжский государственный университет сервиса сохранит свою независимость 
Мобильные комплексы будут работать также и в парках Самары.
График работы пунктов вакцинации в праздничные дни
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.38
-0.56
EUR 90.15
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской области состоится фестиваль «Пасхальная Богатырская Силушка»
Десятиклассники Новокуйбышевска принимают участие в профориентационной акции «Формула будущего»
Сегодня, 27 апреля самарцев приглашают на десятые Аксаковские онлайн-чтения
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Недвижимость Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

Минфином РФ: уточнены правила предоставления бюджетных кредитов регионам

29 апреля 2021 16:15
95
В 2020 году федеральный центр оказал беспрецедентную поддержку регионам, которая продолжится и в этом году.

В 2021 году регионы смогут взять новые бюджетные кредиты на пополнение остатков только после возвращения бюджетных кредитов, предоставленных дополнительно для погашения кредитов на пополнение остатков 2020 года. 

Кредиты для погашения предоставлялись в качестве меры поддержки на 7 месяцев, до 1 июля этого года. Если до этого срока вернуть их все же не получится, бюджетные кредиты 2021 года будут предоставляться с условием, что полученные средства регионы направят на погашение кредитов, выданных в конце 2020 года.

Такие изменения закреплены в утвержденном постановлении Правительства. Они направлены на то, чтобы не допустить закредитованности регионов.

Также временно, до конца 2021 года, будет приостановлено правило предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков в части предельной величины государственного внутреннего долга. Это позволит регионам эффективнее исполнять социальные обязательства перед гражданами, а также поддерживать экономику в период ее восстановления.

Благодаря поддержке губернатора Самарской области Дмитрия  Азарова и Правительства Самарской области трём городским округам в 2021 году удалось воспользоваться бюджетным кредитом на пополнение остатка средств на едином счете бюджета. Бюджетный кредит получили г.о. Самара (1 263 715 тысяч рублей), г.о. Тольятти (685 289 тысяч рублей) и г.о. Новокуйбышевск (100 000 тысяч рублей). 

В 2020 году федеральный центр оказал беспрецедентную поддержку регионам, которая продолжится и в этом году. Так, например, в  федеральном бюджете на 2021 год заложено 100 млрд рублей на частичную компенсацию выпадающих доходов регионов. При необходимости, оперативно будет рассмотрен вопрос о дополнительной финансовой помощи.

Кроме того, предприняты меры по обеспечению устойчивого финансового положения регионов: распределены практически все целевые межбюджетные трансферты, а также заключены соглашения на 1,4 трлн рублей по всем субсидиям и иным межбюджетным трансфертам.

 

Фото из открытых источников

 

Теги: бюджетные кредиты регионам Минфин РФ

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре на Ракитовском шоссе началось обновление дороги на всю ширину проезжей части
29 апреля 2021  13:58
В Самаре на Ракитовском шоссе началось обновление дороги на всю ширину проезжей части
Благоустройство
175
Ветераны Великой Отечественной войны Самарской области получат выплаты ко Дню Победы
29 апреля 2021  13:48
Ветераны Великой Отечественной войны Самарской области получат выплаты ко Дню Победы
Экономика
275
С 30 апреля в Самарской области откроют для пассажиров сразу шесть пристаней на Волге
29 апреля 2021  13:18
С 30 апреля в Самарской области откроют для пассажиров сразу шесть пристаней на Волге
Транспорт
295
В Самарской области за сутки на 29 апреля еще 176 человек заболели коронавирусом
29 апреля 2021  13:00
В Самарской области за сутки на 29 апреля еще 176 человек заболели коронавирусом
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
214
В Самаре планировались массовые теракты
29 апреля 2021  12:53
В Самаре планировались массовые теракты
Криминал
196
Весь список