Минфином РФ: уточнены правила предоставления бюджетных кредитов регионам

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В 2021 году регионы смогут взять новые бюджетные кредиты на пополнение остатков только после возвращения бюджетных кредитов, предоставленных дополнительно для погашения кредитов на пополнение остатков 2020 года.

Кредиты для погашения предоставлялись в качестве меры поддержки на 7 месяцев, до 1 июля этого года. Если до этого срока вернуть их все же не получится, бюджетные кредиты 2021 года будут предоставляться с условием, что полученные средства регионы направят на погашение кредитов, выданных в конце 2020 года.

Такие изменения закреплены в утвержденном постановлении Правительства. Они направлены на то, чтобы не допустить закредитованности регионов.

Также временно, до конца 2021 года, будет приостановлено правило предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков в части предельной величины государственного внутреннего долга. Это позволит регионам эффективнее исполнять социальные обязательства перед гражданами, а также поддерживать экономику в период ее восстановления.

Благодаря поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и Правительства Самарской области трём городским округам в 2021 году удалось воспользоваться бюджетным кредитом на пополнение остатка средств на едином счете бюджета. Бюджетный кредит получили г.о. Самара (1 263 715 тысяч рублей), г.о. Тольятти (685 289 тысяч рублей) и г.о. Новокуйбышевск (100 000 тысяч рублей).

В 2020 году федеральный центр оказал беспрецедентную поддержку регионам, которая продолжится и в этом году. Так, например, в федеральном бюджете на 2021 год заложено 100 млрд рублей на частичную компенсацию выпадающих доходов регионов. При необходимости, оперативно будет рассмотрен вопрос о дополнительной финансовой помощи.

Кроме того, предприняты меры по обеспечению устойчивого финансового положения регионов: распределены практически все целевые межбюджетные трансферты, а также заключены соглашения на 1,4 трлн рублей по всем субсидиям и иным межбюджетным трансфертам.

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