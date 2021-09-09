Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре обсудили детский травматизм на железной дороге
В Самаре обсудили детский травматизм на железной дороге
В Самарской области формируется система социального казначейства»
В Самарской области формируется система «социального казначейства»
Больше тысячи пачек немаркированной табачной продукции изъяли у жителя Тольятти
Больше тысячи пачек немаркированной табачной продукции изъяли у жителя Тольятти
«Посади лес» собирает средства для добровольных лесных пожарных
«Посади лес» собирает средства для добровольных лесных пожарных
В Самарской области ищут подозреваемого в убийстве
В Самарской области ищут подозреваемого в убийстве
Более 700 тысяч жителей Самарской области платят налоги через личный кабинет
Более 700 тысяч жителей Самарской области платят налоги через личный кабинет
Социальные предприниматели Самарского региона получат господдержку
Социальные предприниматели Самарского региона получат господдержку
В Тольятти откроется пятый сезон просветительского проекта «Интеллектуальный клуб «Химия слова»
В Тольятти откроется пятый сезон просветительского проекта «Интеллектуальный клуб «Химия слова»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.44
0.25
EUR 86.91
0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Тольятти откроется пятый сезон просветительского проекта «Интеллектуальный клуб «Химия слова»
Самарская область принимает участие в Международной выставке «ОТДЫХ Leisure 2021» в Москве
Фестиваль "NAUKA 0+" приглашает самарцев в Ботанический сад
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Более 700 тысяч жителей Самарской области платят налоги через личный кабинет

9 сентября 2021 10:33
91
Более 700 тысяч жителей Самарской области платят налоги через личный кабинет

Активными пользователями одного из самых популярных сервисов ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сегодняшний день являются более 700 тысяч жителей Самарской области.

Как отмечают в УФНС России по Самарской области,  «Личный кабинет для физических лиц» и его мобильное приложение «Налоги ФЛ»  -  это самый востребованный электронный сервис налоговой службы, охватывающий практически все жизненные ситуации, которые возникают у гражданина при взаимодействии с налоговыми органами.

Так, например, в первом полугодии 2021 года более  41%  деклараций 3-НДФЛ направлено  налогоплательщиками – физическими лицами в налоговые органы  через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Кроме того, почти 67% запросов на получение справки о состоянии расчетов и более 79% запросов на предоставление справки об исполнении обязанности по уплате налогов также направлено электронно, без посещения инспекции, через сервис "Личный кабинет".

Необходимо напомнить, что пользователь «Личного кабинета для физических лиц» непосредственно из дома или офиса в режиме 24/7 может узнать о начисленных и уплаченных налогах, уплатить налоги или распечатать квитанции, уточнить информацию об объектах имущества, сообщить об обнаруженных ошибках, а также отправить в налоговый орган декларацию 3-НДФЛ, получить справку о состоянии расчетов или об исполнении обязанности по уплате налогов, пени, штрафов, страховых взносов.

Навигация сервиса понятна и очень удобна. В разделе сервиса «Доходы» отображаются справки о доходах 2-НДФЛ, полученные от работодателя или иного налогового агента. Здесь же находят отражение сведения из расчетов по страховым взносам, предоставленных работодателем. Раздел «Профиль» также содержит полезные налогоплательщику вкладки.

С помощью вкладки «Участие в организациях» гражданин может осуществить проверку на предмет того, не числится ли он в качестве директора или учредителя фиктивной компании, за что Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет (статьи 173.1 и 173.2 УК РФ).

Во вкладке «Сведения о банковских счетах» размещены сведения, полученные путем электронного взаимодействия с банками, начиная с 1 июля 2014 года. В случае обнаружения гражданином каких-либо несоответствий в отношении отраженных в " Личном кабинете" счетов рекомендуется обращаться непосредственно в банк.

Во вкладке «Получить ЭП» можно бесплатно сформировать сертификат усиленной неквалифицированной электронной подписи, который будет необходим для подписания и направления в налоговые органы налоговой декларации 3-НДФЛ и иных документов.

Получить доступ к "Личному кабинету" можно в любом налоговом органе, с помощью реквизитов доступа, используемых для авторизации на Едином портале государственных и муниципальных услуг (авторизация возможна только для пользователей, которые обращались для получения реквизитов доступа лично в одно из мест присутствия операторов ЕСИА  (почта России, МФЦ и др.), а также с помощью квалифицированной электронной подписи.

 

Теги: личный кабинет налоги УФНС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Растет количество абонентов, оплативших услуги «РКС-Самара» через личный кабинет
12 августа 2021, 10:39
Растет количество абонентов, оплативших услуги «РКС-Самара» через личный кабинет
Здесь оплата производится без банковской комиссии.   ЖКХ
825
С 1 августа клиенты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» могут увидеть свою квитанцию за тепловую энергию в личном кабинете.
02 августа 2021, 20:42
Клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» уже доступны квитанции за тепло за июль
С 1 августа клиенты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» могут увидеть свою квитанцию за тепловую энергию в личном кабинете. ЖКХ
1424
Многим пенсионерам приходится продолжать трудовую деятельность, чтобы сохранить прежний уровень жизни.
30 июля 2021, 15:11
Эксперт назвал необязательные для пенсионеров налоги
Многим пенсионерам приходится продолжать трудовую деятельность, чтобы сохранить прежний уровень жизни. Общество
1185
В центре внимания
Социальные предприниматели Самарского региона получат господдержку
9 сентября 2021  10:21
Социальные предприниматели Самарского региона получат господдержку
85
Команда министерства финансов Самарской области получила награду на Московском финансовом форуме 2021.
8 сентября 2021  21:17
Дмитрий Азаров рассказал об опыте развития Самарско-тольяттинской агломерации на Московском финансовом форуме 2021
810
Было рассмотрено и утверждено 4 социально значимых вопроса.
8 сентября 2021  20:59
Виктор Кудряшов провёл очередное заседание Правительства Самарской области
436
Инициатива Дмитрия Азарова о выделении дополнительных средств, в том числе и на комплексное развитие сельских территорий, была поддержана областным парламентом.
8 сентября 2021  15:07
По инициативе губернатора в Самарской области на поддержку АПК дополнительно направят более 260 млн. рублей     
756
Погиб глава МЧС Евгений Зиничев
8 сентября 2021  13:49
Погиб глава МЧС Евгений Зиничев
595
Весь список