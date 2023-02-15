Жители и гости Самары смогут посетить ярмарку фермерской продукции в центре «Мой бизнес»

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На площадке регионального центра «Мой бизнес» состоится первая в 2023 году ярмарка фермерской продукции «Свое родное». Мероприятие проводится в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Событие пройдет уже в эту пятницу, 17 февраля, по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 211. Ярмарка начнет работу в 12:00, и до 15:00 участники будут предлагать посетителям свежие продукты собственного производства.

В ярмарке примут участие производители вкусной и натуральной продукции, зарегистрированные в качестве плательщиков налога на профессиональный доход.

В этот раз они представят торты и пирожные, джемы и варенья, наборы шоколадных конфет, молочную продукцию и домашние сыры, колбасы и мясные деликатесы, овощи, сухофрукты и орехи.

Гастромаркет организован областным минэкономразвития совместно с Россельхозбанком.

«Очень удобно, когда можно зайти на ярмарку настоящих, местных продуктов, попробовать, приобрести к домашнему столу. Я выбрала отличный сыр, узнала, где смогу его купить вне ярмарки. Радует, что такие мероприятия проводятся, они полезны и нам, жителям, и самим производителям», - отметила посетительница ярмарки 2022 года, жительница Самары Ирина Касьянова.