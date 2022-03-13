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Житель Большечерниговского района подозревается в мошенничестве при получении выплат

13 марта 2022 11:31
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Житель Большечерниговского района подозревается в мошенничестве при получении выплат

К сотрудникам ОМВД России по Большечерниговскому району поступила оперативная информация о том, что один из местных жителей 1962 года рождения незаконно оформил пособие по безработице.

В ходе проверки полученной информации полицейские установили, что мужчина, состоявший на учете в Центре занятости населения в качестве безработного, и получавший пособие, трудоустроился на одно из предприятий села Большая Черниговка, не сообщив об этом в Центр.

Установлено, что мужчина незаконно получил около 19000 рублей.

Свою вину в ходе опроса задержанный признал полностью, причиненный ущерб возместил в полном объеме.

Следственным отделом ОМВД России по Большечерниговскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо в виде ограничения свободы на срок до двух лет.

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