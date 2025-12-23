Я нашел ошибку
Главные новости:
Издание по традиции будет передано в городские библиотеки, где любой желающий сможет ознакомиться с историями самарцев.
В Самаре презентовали одиннадцатый выпуск «Ветеранской книги рекордов – 2025»
Вместе с учителями школы и педагогами СамГТУ ученики будут углубленно изучать математику, физику и компьютерную графику.
Второй профильный инженерно-технический класс открыли в школе № 118 в Самаре
Специалист, имея опыт работы в реанимационном отделении в Самаре, приняла решение вернуться в родной Пестравской район и продолжить профессиональную деятельность в местной больнице.
«Земский фельдшер»: в подразделение Пестравской больницы трудоустроилась новая медсестра
«Жигулёвская долина»: девяти технологическим компаниям присвоен статус резидента
«Жигулёвская долина»: девяти технологическим компаниям присвоен статус резидента
Госдума приняла закон об увеличении штрафов за навязывание дополнительных услуг
Госдума приняла закон об увеличении штрафов за навязывание дополнительных услуг
В последние дни 2025 года стоит обратить внимание на платёжки от «РКС-Самара» и заплатить за водоснабжение и водоотведение.
В последние дни 2025 года стоит обратить внимание на платёжки от «РКС-Самара» и заплатить за водоснабжение и водоотведение.
В ЕГРН стали вносить сведения о членах семьи собственника жилого помещения
В ЕГРН стали вносить сведения о членах семьи собственника жилого помещения
в Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
В Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.31
-1.41
EUR 92.86
-1.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» прочитают лекцию о шпионах и разведчиках запасной столицы
В Самаре начал работу первый Всероссийский семинар по наставничеству для защитников Отечества 
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

«Жигулёвская долина»: девяти технологическим компаниям присвоен статус резидента

117
«Жигулёвская долина»: девяти технологическим компаниям присвоен статус резидента

В технопарке в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» состоялся экспертный совет во главе с врио заместителя председателя правительства – министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павлом Финком.  
Участники рассмотрели заявки соискателей и приняли решение о присвоении статуса резидента 9 технологическим компаниям. Благодаря этому статусу технологические компании и индивидуальные предприниматели получают доступ к широкому спектру мер господдержки. 
«Сегодня в статусе резидента технопарка свои проекты воплощают в жизнь 326 стартапов и компаний. Жигулевская долина» входит в тройку лучших технопарков в стране по эффективности функционирования. И во многом этому способствует комплексный подход к работе с инновационными и технологическими проектами, который реализует команда региона во главе с губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым», - акцентировал Павел Финк. 
Среди возможностей резидентов «Жигулёвской долины»: льготное размещение в оборудованных офисных, производственных и лабораторных помещениях; проведение деловых и образовательных мероприятий в залах технопарка; информационное и консультационное сопровождение проектов; содействие в регистрации объектов интеллектуальной собственности; за каждым резидентом технопарка закрепляется проектный менеджер.
«Жигулёвская долина» является региональным оператором Фонда «Сколково», региональный партнёром АНО «Агентство по технологическому развитию»; в технопарке работает региональный представитель Фонда содействия инновациям. 
Активно развивать проекты резидентов с крупными индустриальными партнёрами позволяет сотрудничество технопарка с Центром поддержки инжиниринга и инноваций, а также с Фондом поддержки технологического предпринимательства Самарской области. 
С 2025 года технопарк «Жигулёвская долина» по поручению правительства региона проводит информационное и консультационное сопровождение компаний по получению статуса малой технологической компании (МТК) и соответствующих мер поддержки.
– Мы занимаемся разработкой производства инновационных энергоэффективных асинхронных электрических двигателей c интегрированной силовой частью инвертора и оптическим управлением для широкого спектра применения. Проект начинается с мотор-колёс, которые позволяют превратить любой переднеприводный автомобиль в полноприводный подзаряжаемый гибрид. Статус резидента технопарка «Жигулёвская долина» подтверждает инновационность и перспективность компании. Благодаря полученному статусу мы планируем защитить интеллектуальные права на свои разработки, определиться с ценовым и техническим позиционированием продукции, получить доступ к технологиям быстрого прототипирования, математического моделирования, валидации и сертификации. Ближайшие задачи компании «Би Эко Систем асинхронные мотор–колёса» – это вхождение в реестр МТК, получение статуса резидента Сколково и НПЦ БАС «Самара», - сказал Сергей Корженовский, генеральный директор ООО «Би Эко Систем асинхронные мотор–колёса».
Технопарк «Жигулёвская долина» в 2025 году занял 2 место XI Национального рейтинга технопарков России, который был подготовлен Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства экономического развития РФ. В настоящее время в технопарке развивается свыше 300 компаний-резидентов, которые обеспечивают более 2200 рабочих мест.
- Наша компания стала резидентом технопарка «Жигулёвская долина» с проектом «Разработка сервопривода и интеллектуальной системы управления для канатных балансиров». Проект ориентирован на промышленную эргономику и автоматизацию сборочных и производственных линий, в частности, на создание электрических (сервоуправляемых) канатных балансиров для поддержки и манипулирования инструментами, узлами или заготовками массой от 1 до 250 кг. Статус резидента технопарка поможет компании интегрироваться в региональную и федеральную инновационные инфраструктуры. Мы ожидаем снижения операционных и административных издержек, ускорения коммерциализации инновационных продуктов, а также получение доступа к новым источникам финансирования и экспертизе, - подчеркнул Дмитрий Куляев, директор ООО «КОМПАНИЯ ТЕХМАШПРОЕКТ»
Комфортные условия для ведения бизнеса в Самарской области создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
По вопросам поддержки технологических стартапов и получения статуса резидента технопарка в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» можно обращаться по тел. 8 (8482) 93-00-93.

 

Фото: минэкономразвития Самарской области

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Фагот – редкий, особенно для музыкальных школ, инструмент. Среди объективных причин: сложность начального этапа его освоения, дефицит педагогов и немалая стоимость инструмента.
22 декабря 2025, 15:39
Детские школы искусств Самары и Тольятти стали обладателями профессиональных фаготов
Фагот – редкий, особенно для музыкальных школ, инструмент. Среди объективных причин: сложность начального этапа его освоения, дефицит педагогов и немалая... Культура
404
По случаю прибытия на железнодорожную станцию Тольятти Поезда Деда Мороза.
19 декабря 2025, 17:13
В Тольятти сотрудники транспортной полиции обеспечили безопасное проведение праздничных мероприятий
По случаю прибытия на железнодорожную станцию Тольятти Поезда Деда Мороза. Общество
640
В ходе заседания ректор академии Дмитрий Лескин доложил об основных итогах деятельности вуза в 2025 году и представил программу развития до 2030 года.
18 декабря 2025, 16:12
Вячеслав Федорищев провел заседание попечительского совета Поволжской Академии Святителя Алексия
В ходе заседания ректор академии Дмитрий Лескин доложил об основных итогах деятельности вуза в 2025 году и представил программу развития до 2030 года. Политика
927
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
в Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
23 декабря 2025  13:53
В Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
109
депутаты согласовали нового главу правительства Самарской области
23 декабря 2025  13:30
Депутаты согласовали нового главу правительства Самарской области
124
Перед Новым годом мошенники сообщают гражданам о новогодних выплатах многодетным семьям, подарках от администрации
23 декабря 2025  10:44
Перед Новым годом мошенники сообщают гражданам о новогодних выплатах многодетным семьям, подарках от администрации
243
Снегопад в Самаре: Коммунальные службы на страже!
23 декабря 2025  10:09
Снегопад в Самаре: Коммунальные службы на страже!
191
В рамках повестки в центре внимания участников находились вопросы бесперебойной работы жизнеобеспечивающих систем и коммунальной инфраструктуры региона, в том числе в период предстоящих праздничных и выходных дней.
22 декабря 2025  19:59
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание по готовности служб к новогодним праздникам
384
Весь список