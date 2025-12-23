«Жигулёвская долина»: девяти технологическим компаниям присвоен статус резидента

В технопарке в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» состоялся экспертный совет во главе с врио заместителя председателя правительства – министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павлом Финком.

Участники рассмотрели заявки соискателей и приняли решение о присвоении статуса резидента 9 технологическим компаниям. Благодаря этому статусу технологические компании и индивидуальные предприниматели получают доступ к широкому спектру мер господдержки.

«Сегодня в статусе резидента технопарка свои проекты воплощают в жизнь 326 стартапов и компаний. Жигулевская долина» входит в тройку лучших технопарков в стране по эффективности функционирования. И во многом этому способствует комплексный подход к работе с инновационными и технологическими проектами, который реализует команда региона во главе с губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым», - акцентировал Павел Финк.

Среди возможностей резидентов «Жигулёвской долины»: льготное размещение в оборудованных офисных, производственных и лабораторных помещениях; проведение деловых и образовательных мероприятий в залах технопарка; информационное и консультационное сопровождение проектов; содействие в регистрации объектов интеллектуальной собственности; за каждым резидентом технопарка закрепляется проектный менеджер.

«Жигулёвская долина» является региональным оператором Фонда «Сколково», региональный партнёром АНО «Агентство по технологическому развитию»; в технопарке работает региональный представитель Фонда содействия инновациям.

Активно развивать проекты резидентов с крупными индустриальными партнёрами позволяет сотрудничество технопарка с Центром поддержки инжиниринга и инноваций, а также с Фондом поддержки технологического предпринимательства Самарской области.

С 2025 года технопарк «Жигулёвская долина» по поручению правительства региона проводит информационное и консультационное сопровождение компаний по получению статуса малой технологической компании (МТК) и соответствующих мер поддержки.

– Мы занимаемся разработкой производства инновационных энергоэффективных асинхронных электрических двигателей c интегрированной силовой частью инвертора и оптическим управлением для широкого спектра применения. Проект начинается с мотор-колёс, которые позволяют превратить любой переднеприводный автомобиль в полноприводный подзаряжаемый гибрид. Статус резидента технопарка «Жигулёвская долина» подтверждает инновационность и перспективность компании. Благодаря полученному статусу мы планируем защитить интеллектуальные права на свои разработки, определиться с ценовым и техническим позиционированием продукции, получить доступ к технологиям быстрого прототипирования, математического моделирования, валидации и сертификации. Ближайшие задачи компании «Би Эко Систем асинхронные мотор–колёса» – это вхождение в реестр МТК, получение статуса резидента Сколково и НПЦ БАС «Самара», - сказал Сергей Корженовский, генеральный директор ООО «Би Эко Систем асинхронные мотор–колёса».

Технопарк «Жигулёвская долина» в 2025 году занял 2 место XI Национального рейтинга технопарков России, который был подготовлен Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства экономического развития РФ. В настоящее время в технопарке развивается свыше 300 компаний-резидентов, которые обеспечивают более 2200 рабочих мест.

- Наша компания стала резидентом технопарка «Жигулёвская долина» с проектом «Разработка сервопривода и интеллектуальной системы управления для канатных балансиров». Проект ориентирован на промышленную эргономику и автоматизацию сборочных и производственных линий, в частности, на создание электрических (сервоуправляемых) канатных балансиров для поддержки и манипулирования инструментами, узлами или заготовками массой от 1 до 250 кг. Статус резидента технопарка поможет компании интегрироваться в региональную и федеральную инновационные инфраструктуры. Мы ожидаем снижения операционных и административных издержек, ускорения коммерциализации инновационных продуктов, а также получение доступа к новым источникам финансирования и экспертизе, - подчеркнул Дмитрий Куляев, директор ООО «КОМПАНИЯ ТЕХМАШПРОЕКТ»

Комфортные условия для ведения бизнеса в Самарской области создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

По вопросам поддержки технологических стартапов и получения статуса резидента технопарка в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» можно обращаться по тел. 8 (8482) 93-00-93.

Фото: минэкономразвития Самарской области