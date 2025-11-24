женщины 35–44 лет стали самыми активными соискательницами вахтовой работы

92

Аналитики Авито Работы изучили портрет соискательниц, размещающих резюме на вахтовые позиции, сравнив данные платформы за период с января по октябрь 2025 года с показателями за тот же период прошлого года. Чаще всего такие резюме публиковали женщины в возрасте от 35 до 44 лет — их число за год увеличилось на 93%. В среднем соискательницы рассчитывали на заработок в размере 97 504 рубля за вахту — такой формат обычно предполагает переезд специалиста с места постоянного проживания к месту работы.

Самой востребованной вахтовой позицией среди соискательниц этой возрастной группы оказалась профессия горничной: в январе–октябре 2025 года число таких резюме увеличилось в 2,5 раза (+151%) за год. Средние зарплатные ожидания женщин на этих позициях в рассматриваемый период достигали 85 659 рублей за вахту.

В 2,3 раза (+125%) чаще женщины этого возраста стали размещать резюме на позицию комплектовщика — на этой должности они ожидали получать в среднем 118 402 рубля за вахту.

Женщины в возрасте 18-24 лет также стали чаще интересоваться вахтовой работой — число их резюме в январе–октябре 2025 года выросло на 84% за год, рассчитывая получать порядка 92 461 рубля за вахту. Наиболее активно соискательницы этого возраста стали публиковать резюме на должность комплектовщика — число резюме увеличилось в 2,2 раза (+116%) за год, а средние зарплатные ожидания составляли 100 141 рублей за вахту.

Среди жительниц разных регионов чаще всего размещать вакансии на вахтовые позиции стали соискательницы 18–24 лет из Башкортостана — число таких резюме в период с января по октябрь текущего года выросло в 2,4 раза (+139%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а их средние зарплатные ожидания достигали 109 516 рублей за вахту.