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Замглавы ФНПР Шершуков предложил сократить рабочую неделю для сохранения рабочих мест

30 марта 2022 09:06
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Замглавы ФНПР Шершуков предложил сократить рабочую неделю для сохранения рабочих мест

Замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков в беседе с ТАСС высказался за введение сокращенной рабочей недели для сохранения рабочих мест на рынке труда.

Как пояснил Шершуков, в свете сокращения количества рабочих мест на них претендует большее количество людей. «Возможно, имеет смысл сократить продолжительность нормального рабочего времени для того, чтобы разделить эту ставку без потери заработной платы между несколькими работниками», — предложил он.

По его мнению, эта мера может быть введена в системообразующих отраслях экономики, однако должна пройти дискуссию.

По данным Минтруда и его главы Антона Котякова, в ближайшее время сокращения могут коснуться 50 тысяч человек. Еще около 14 тысяч находятся в неоплачиваемом отпуске. Вместе с тем власти задумали поддержать безработных россиян и выделить 160 миллиардов рублей для стабилизации занятости после ухода с российского рынка иностранных компаний, пишет Лента.

 

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