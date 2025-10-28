зачастую женщины не решаются на смелые шаги в карьере из-за своих семей и необходимой стабильности

По данным платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, в России за последние три месяца в сфере высшего и среднего менеджмента было размещено порядка 590,4 тысячи резюме. Из них 64% — резюме мужчин, 36% — женщин. В регионах ПФО ситуация в высшем и среднем менеджменте сильно не отличается от общероссийской. На фоне других можно выделить Республику Марий Эл, где разница между резюме мужчин и женщин чуть меньше — 57% против 43%.
Женщины проявляют скромность и в вопросе денег. Медиана ожидаемых зарплат в резюме женщин в сфере высшего и среднего менеджмента по стране составляет 131,9 тысячи рублей, а в резюме мужчин — 171,9 тысячи рублей. В регионах ПФО — это 100 тысяч и 149,3 тысячи рублей соответственно. Наибольший разрыв наблюдается в Башкортостане: здесь зарплатные ожидания женщин-руководителей на 70 тысяч рублей ниже, чем у мужчин. Наименьший разрыв — в Кировской области, где женщины ожидают дохода на 15,3 тысячи рублей меньше, чем мужчины.
Медианные ожидаемые заработные платы мужчин и женщин в сфере высшего и среднего менеджмента (данные hh.ru, 3 кв. 2025)
|
Регион
|
Мужчины
|
Женщины
|
Разница
|
1
|
Республика Башкортостан
|
150000
|
80000
|
70000
|
2
|
Пермский край
|
149300
|
87800
|
61500
|
3
|
Республика Татарстан
|
150400
|
89800
|
60600
|
4
|
Нижегородская область
|
150000
|
95800
|
54200
|
5
|
Самарская область
|
148300
|
100000
|
48300
|
6
|
Республика Марий Эл
|
120200
|
80700
|
39500
|
7
|
Оренбургская область
|
132300
|
99300
|
33000
|
8
|
Удмуртская Республика
|
131300
|
99800
|
31500
|
9
|
Саратовская область
|
121900
|
92100
|
29800
|
10
|
Чувашская Республика
|
129700
|
100000
|
29700
|
11
|
Ульяновская область
|
123300
|
99100
|
24200
|
12
|
Пензенская область
|
133700
|
109900
|
23800
|
13
|
Республика Мордовия
|
120200
|
101800
|
18400
|
14
|
Кировская область
|
113900
|
98600
|
15300
«При этом работодатели высоко оценивают навыки и способности женщин-руководителей и на собеседования их приглашают даже чаще. К примеру, в Башкортостане на одно резюме женщины приходится 1,8 приглашения, а на резюме мужчины — 1,6. В Чувашии женщины-руководители получают в среднем два приглашения на одно резюме, а мужчины – 1,5. А вот в Ульяновской области интерес к соискателям обоих полов равный (по 1,5 приглашения)», — говорит директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова.
Главная дилемма: дом или карьера
Как отмечает Марина Новак, координатор по HR-процессам МегаФона в Поволжье, на Юге и на Кавказе, зачастую женщины не решаются на смелые шаги в карьере из-за своих семей и необходимой стабильности. Однако постепенно тренд меняется: женщина-карьеристка перестает противопоставляться в обществе женщине — хранительнице очага. Теперь чаще говорят о женщине, способной быть успешной в разных социальных ролях. Тем более, нормой становится большая включенность отца в заботу о детях, перестает быть чем-то необычным найм няни или помощницы по хозяйству.
Также сейчас доступно дополнительное обучение в разных сферах, в том числе в дистанционном формате. Появляется все больше рабочих мест, предполагающих удаленный формат работы, гибкий график. Все это помогает современным женщинам совмещать обучение, карьеру и материнство.
Многие работодатели прекрасно понимают, что после декрета, особенно длительного, женщине предстоит пройти вторичную адаптацию. И чем четче выстроен этот процесс внутри компании, тем быстрее женщина вернется к своей максимальной профессиональной эффективности. Опытные управленцы уделяют этому особое внимание в своих командах.
«Роли жены, матери и хозяйки дома не исчезают, и не всегда понятно, как их встраивать в плотный график топ-менеджера, — добавляет психолог-консультант, ранее HR-менеджер Елена Каштанова. — Но ответ тут содержится в самом запросе. Женщина-лидер нерабочей жизнью управляет тоже как лидер и использует те же принципы, что и в управлении большой компанией. Стратегическое планирование, найм надежного персонала, максимальное делегирование и сохранение только тех задач, где без нее не обойтись. Это значит, что убираться может домработница, готовить — повар, с развозом детей и выполнением домашнего задания прекрасно справляются водители и нанятые педагоги. Многое из этого возможно и с меньшим бюджетом, если часть традиционно женских обязанностей возьмут на себя партнер и подросшие дети. И конечно, это только звучит легко, а на деле требует и перестройки мышления, и договоренностей с близкими».