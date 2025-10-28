зачастую женщины не решаются на смелые шаги в карьере из-за своих семей и необходимой стабильности

140

По данным платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, в России за последние три месяца в сфере высшего и среднего менеджмента было размещено порядка 590,4 тысячи резюме. Из них 64% — резюме мужчин, 36% — женщин. В регионах ПФО ситуация в высшем и среднем менеджменте сильно не отличается от общероссийской. На фоне других можно выделить Республику Марий Эл, где разница между резюме мужчин и женщин чуть меньше — 57% против 43%.



Женщины проявляют скромность и в вопросе денег. Медиана ожидаемых зарплат в резюме женщин в сфере высшего и среднего менеджмента по стране составляет 131,9 тысячи рублей, а в резюме мужчин — 171,9 тысячи рублей. В регионах ПФО — это 100 тысяч и 149,3 тысячи рублей соответственно. Наибольший разрыв наблюдается в Башкортостане: здесь зарплатные ожидания женщин-руководителей на 70 тысяч рублей ниже, чем у мужчин. Наименьший разрыв — в Кировской области, где женщины ожидают дохода на 15,3 тысячи рублей меньше, чем мужчины.



Медианные ожидаемые заработные платы мужчин и женщин в сфере высшего и среднего менеджмента (данные hh.ru, 3 кв. 2025)

Регион Мужчины Женщины Разница 1 Республика Башкортостан 150000 80000 70000 2 Пермский край 149300 87800 61500 3 Республика Татарстан 150400 89800 60600 4 Нижегородская область 150000 95800 54200 5 Самарская область 148300 100000 48300 6 Республика Марий Эл 120200 80700 39500 7 Оренбургская область 132300 99300 33000 8 Удмуртская Республика 131300 99800 31500 9 Саратовская область 121900 92100 29800 10 Чувашская Республика 129700 100000 29700 11 Ульяновская область 123300 99100 24200 12 Пензенская область 133700 109900 23800 13 Республика Мордовия 120200 101800 18400 14 Кировская область 113900 98600 15300



«При этом работодатели высоко оценивают навыки и способности женщин-руководителей и на собеседования их приглашают даже чаще. К примеру, в Башкортостане на одно резюме женщины приходится 1,8 приглашения, а на резюме мужчины — 1,6. В Чувашии женщины-руководители получают в среднем два приглашения на одно резюме, а мужчины – 1,5. А вот в Ульяновской области интерес к соискателям обоих полов равный (по 1,5 приглашения)», — говорит директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова.



Главная дилемма: дом или карьера



Как отмечает Марина Новак, координатор по HR-процессам МегаФона в Поволжье, на Юге и на Кавказе, зачастую женщины не решаются на смелые шаги в карьере из-за своих семей и необходимой стабильности. Однако постепенно тренд меняется: женщина-карьеристка перестает противопоставляться в обществе женщине — хранительнице очага. Теперь чаще говорят о женщине, способной быть успешной в разных социальных ролях. Тем более, нормой становится большая включенность отца в заботу о детях, перестает быть чем-то необычным найм няни или помощницы по хозяйству.

Также сейчас доступно дополнительное обучение в разных сферах, в том числе в дистанционном формате. Появляется все больше рабочих мест, предполагающих удаленный формат работы, гибкий график. Все это помогает современным женщинам совмещать обучение, карьеру и материнство.

Многие работодатели прекрасно понимают, что после декрета, особенно длительного, женщине предстоит пройти вторичную адаптацию. И чем четче выстроен этот процесс внутри компании, тем быстрее женщина вернется к своей максимальной профессиональной эффективности. Опытные управленцы уделяют этому особое внимание в своих командах.

«Роли жены, матери и хозяйки дома не исчезают, и не всегда понятно, как их встраивать в плотный график топ-менеджера, — добавляет психолог-консультант, ранее HR-менеджер Елена Каштанова. — Но ответ тут содержится в самом запросе. Женщина-лидер нерабочей жизнью управляет тоже как лидер и использует те же принципы, что и в управлении большой компанией. Стратегическое планирование, найм надежного персонала, максимальное делегирование и сохранение только тех задач, где без нее не обойтись. Это значит, что убираться может домработница, готовить — повар, с развозом детей и выполнением домашнего задания прекрасно справляются водители и нанятые педагоги. Многое из этого возможно и с меньшим бюджетом, если часть традиционно женских обязанностей возьмут на себя партнер и подросшие дети. И конечно, это только звучит легко, а на деле требует и перестройки мышления, и договоренностей с близкими».