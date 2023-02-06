За полгода зарплаты самарских учителей выросли на четверть

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По данным исследовательского центра Зарплаты.ру, медианная* заработная плата учителей в Самаре выросла с 40 000 до 50 000 рублей в период с июня 2022 года по начало февраля 2023.

На сегодняшний день, учителю математики в Самаре предлагают 27 000-32 500 рублей за преподавание предмета, подготовку школьников к экзаменам и классное руководительство. Учителю русского языка — от 27 000, а в частной школе от 50 000 рублей. От 23 000 может зарабатывать учитель начальных классов, от 26 500 — учитель физики.

*Медианная заработная плата — срединная зарплата, при которой одна половина (50%) работников получает меньше данного уровня, а вторая половина — больше.