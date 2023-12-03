Я нашел ошибку
Главные новости:
Житель Новокуйбышевска хранил наркотик на кухне и на балконе
Житель Новокуйбышевска хранил наркотик на кухне и на балконе
Ежегодно 3 декабря с 2014 года в России отмечается памятная дата – День Неизвестного солдата
Ежегодно 3 декабря с 2014 года в России отмечается памятная дата – День Неизвестного солдата
За хищение, присвоение и растрату денег жильцов многоэтажек в Самаре осудят директора фирмы
За хищение, присвоение и растрату денег жильцов многоэтажек в Самаре осудят директора фирмы
Губернатор Дмитрий Азаров вместе с земляками почтил память погибших Героев
Губернатор Дмитрий Азаров вместе с земляками почтил память погибших Героев
Сызранец лишился более 500 тысяч из-за целителя-кибермошенника
Сызранец лишился более 500 тысяч из-за целителя-мошенника
За 10 месяцев 2023 года цена на куриное мясо выросла на 30%
За 10 месяцев 2023 года цена на куриное мясо выросла на 30%
С начала года в Самарском регионе произошло 26 случаев отравления угарным газом
С начала года в Самарском регионе произошло 26 случаев отравления угарным газом
Как правильно украсить елку на Новый 2024 год Дракона
Как правильно украсить елку на Новый 2024 год Дракона
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.76
1.18
EUR 97.91
1.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Декабрьские мероприятия пройдут в самарском в Музее-галерее «Заварка»
ОДК-Кузнецов стал финалистом «Межрегиональной Квиз-Лиги. Самара»
В самарском ДК "Заря" состоится фестиваль национальных культур «Когда мои друзья со мной»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

За 10 месяцев 2023 года цена на куриное мясо выросла на 30%

3 декабря 2023 11:59
108
За 10 месяцев 2023 года цена на куриное мясо выросла на 30%

Россияне уже который месяц ожидают снижения цен. Тем временем продукты на полках магазинов становятся всё дороже, особенно куриное мясо. Меры, которые применяли власти, должного эффекта не оказали: цены и не думают тормозить. "Наши коллеги из MSK1.RU обсудили это с экспертами и выяснили, когда наконец ценник куриного мяса перестанет взлетать", пишет 63.ру.

За 10 месяцев 2023 года цена на куриное мясо выросла на 30%. Если в начале года тушу охлажденной или мороженной курицы можно было приобрести примерно за 181 руб./кг, то сейчас, по данным ЕМИСС, птица стоит в среднем 229,6 руб./кг. Для сравнения: в начале 2022 года цена составляла 180,5 руб./кг, в начале 2021-го — 147 руб./кг. По цене двухгодичной давности куриное мясо найти, конечно, можно. Но сложно. В основном в сетевых магазинах 1 кг курицы продают по 240–280 руб.

Как отмечают сами птицеводы, причины подорожания мяса заключаются в проблемах с производством. В основном сложности возникают из-за вынужденного отказа от ремонта и модернизации предприятий. Птицефабрикам не хватает средств. Представители Росптицесоюза рассказали Lenta.ru, что с начала года траты на закупку оборудования и зарплаты выросли на 25–30%, на вакцины и препараты — на 15–25%, на упаковку — на 8–25%.

Проблемы также связаны с недавней вспышкой птичьего гриппа, из-за которой количество куриц в стране сократилось на 3,2% в годовом выражении. К тому же, как мы писали ранее, с 2014 года, после объявления импортозамещения, зависимость от поставок из Европы и Китая только усилилась.

Во многом негативное влияние на производство оказывает поднятие ключевой ставки — чем выше она, тем дороже предприятиям обходятся кредиты, считает директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

— Рост цен абсолютно понятен. Если ЦБ поднимает ключевую ставку до 15%, значит, экономические агенты получают кредиты под 24–30%, — заявил он в разговоре с MSK1.RU.

Еще одна причина — западное происхождение кур. Дело в том, что Россия закупает в Нидерландах птиц, которые дают хороший приплод: российские куры с голландским происхождением несут в два раза больше яиц, отметил Остапкович. Но возить таких кур из страны мельниц стало проблематично — в первую очередь из-за санкций.

Негативно на птицеводах — как и на любой другой отрасли — сказывается нестабильный курс рубля, объяснил MSK1.RU экономист и политолог Василий Колташов.

— Главная поддержка, которой не хватает производителям — стабильность курса национальной валюты. Рубль девальвировался за год более чем на 90%, — сказал он. — Безумный всплеск инфляции 2023 года и особенно подорожание птицы — это следствие крайне большого перепада российской валюты.

Проблемы у производителей закономерно ведут к проблемам у потребителей — дефициту курятины в магазинах. Отсюда и рост цен.

Фото: pxhere.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Губернатор Дмитрий Азаров вместе с земляками почтил память погибших Героев
3 декабря 2023  12:40
Губернатор Дмитрий Азаров вместе с земляками почтил память погибших Героев
99
с 1 декабря вступает в силу ряд нововведений, которые коснутся миллионов россиян
1 декабря 2023  23:06
С 1 декабря вступает в силу ряд нововведений, которые коснутся миллионов россиян
656
Во внутригородских районах Самары стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление
1 декабря 2023  13:32
В Самаре стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление
439
Инвестиционную привлекательность Самарской области обсудили на выставке-форуме «Россия»
1 декабря 2023  12:51
Инвестиционную привлекательность Самарской области обсудили на выставке-форуме «Россия»
426
Отдельные слова благодарности за проявленный интерес к Самарской области глава региона адресовал зрителям концерта.
30 ноября 2023  22:19
День Самарской области на выставке «Россия» завершился двумя праздничными концертами
683
Весь список