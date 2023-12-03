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Россияне уже который месяц ожидают снижения цен. Тем временем продукты на полках магазинов становятся всё дороже, особенно куриное мясо. Меры, которые применяли власти, должного эффекта не оказали: цены и не думают тормозить. "Наши коллеги из MSK1.RU обсудили это с экспертами и выяснили, когда наконец ценник куриного мяса перестанет взлетать", пишет 63.ру.

За 10 месяцев 2023 года цена на куриное мясо выросла на 30%. Если в начале года тушу охлажденной или мороженной курицы можно было приобрести примерно за 181 руб./кг, то сейчас, по данным ЕМИСС, птица стоит в среднем 229,6 руб./кг. Для сравнения: в начале 2022 года цена составляла 180,5 руб./кг, в начале 2021-го — 147 руб./кг. По цене двухгодичной давности куриное мясо найти, конечно, можно. Но сложно. В основном в сетевых магазинах 1 кг курицы продают по 240–280 руб.

Как отмечают сами птицеводы, причины подорожания мяса заключаются в проблемах с производством. В основном сложности возникают из-за вынужденного отказа от ремонта и модернизации предприятий. Птицефабрикам не хватает средств. Представители Росптицесоюза рассказали Lenta.ru, что с начала года траты на закупку оборудования и зарплаты выросли на 25–30%, на вакцины и препараты — на 15–25%, на упаковку — на 8–25%.

Проблемы также связаны с недавней вспышкой птичьего гриппа, из-за которой количество куриц в стране сократилось на 3,2% в годовом выражении. К тому же, как мы писали ранее, с 2014 года, после объявления импортозамещения, зависимость от поставок из Европы и Китая только усилилась.

Во многом негативное влияние на производство оказывает поднятие ключевой ставки — чем выше она, тем дороже предприятиям обходятся кредиты, считает директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

— Рост цен абсолютно понятен. Если ЦБ поднимает ключевую ставку до 15%, значит, экономические агенты получают кредиты под 24–30%, — заявил он в разговоре с MSK1.RU.

Еще одна причина — западное происхождение кур. Дело в том, что Россия закупает в Нидерландах птиц, которые дают хороший приплод: российские куры с голландским происхождением несут в два раза больше яиц, отметил Остапкович. Но возить таких кур из страны мельниц стало проблематично — в первую очередь из-за санкций.

Негативно на птицеводах — как и на любой другой отрасли — сказывается нестабильный курс рубля, объяснил MSK1.RU экономист и политолог Василий Колташов.

— Главная поддержка, которой не хватает производителям — стабильность курса национальной валюты. Рубль девальвировался за год более чем на 90%, — сказал он. — Безумный всплеск инфляции 2023 года и особенно подорожание птицы — это следствие крайне большого перепада российской валюты.

Проблемы у производителей закономерно ведут к проблемам у потребителей — дефициту курятины в магазинах. Отсюда и рост цен.

Фото: pxhere.com