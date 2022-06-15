Южную обводную дорогу исключили из транспортной программы Самарской области

103

Правительство Самарской области скорректировало программу по развитию транспортной системы региона на 2014–2025 годы. Из нее исключили проект строительства Южной обводной дороги (ЮОД). Впрочем, это не означает, что власти полностью от нее отказались.

Впервые о строительстве дороги заговорили в 2010-х годах. По задумке Минтранса, она должна пройти от улицы Водников до Южного шоссе по правому берегу Самары и соединить мост в створе улицы Главной, Самарский (Фрунзенский) мост и Южный мост. Посмотрите нашу видеосхему.

В центре города дорога должна пересекаться с Главной, Комсомольской, Самарской и Ленинской. Далее — пройти через Железнодорожный район, в том числе в районе поселков Шмидта и Толевого, до Южного моста. При этом предполагалось строительство нескольких многоуровневых развязок.

В 2021 году чиновники начали подготовку к большой стройке. Они заказали проект строительства первого этапа дороги. Но сразу оговорились, что потребуется очень большая сумма денег на реализацию задуманного. По всей видимости, это и сыграло ключевую роль в судьбе проекта. А заложенные на него деньги перераспределили на менее масштабный объект.

— Строительство Южной обводной дороги на участке от Водников до Южного шоссе исключается из программы «Развитие транспортной системы Самарской области (2014–2025 годы)». Деньги, предусмотренные на реализацию этого проекта, направят на продление Авроры от Ново-Садовой до Московского шоссе, — указали чиновники в пояснительной записке к поправкам программы.

Но есть шанс, что Южную обводную дорогу включат в следующую региональную программу по развитию транспортной системы и на нее найдут деньги. К тому же ее включили в обновленный генплан Самары — в карту планируемых транспортных объектов — даже в более масштабном варианте, чем задумывал Минтранс. Судя по нему, дорогу протянут до Кировского моста и далее до района Безымянки. Посмотрите карту.

Предусмотрены и дополнительные многоуровневые развязки — на пересечениях с улицей XXII Партсъезда, Кировским мостом и улицей Земеца. Правда, чтобы их сделать, нужно продлить улицы XXII Партсъезда и Земеца до берега реки Самары. Еще одну развязку хотят сделать у планируемого моста. Построить его хотят через реку Самару параллельно Южному мосту, пишет 63.ру.

Что касается продления улицы Авроры от Ново-Садовой до Московского шоссе, то эту дорогу собираются построить до 2025 года.