Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +13, +15°С, днем +21, +23°С.
13 августа в регионе днем дождь, возможна гроза, до +24°С
Глава города Самара Иван Носков с рабочим визитом посетил производственно-техническую базу транспортной компании «Самара Авто Газ».
Иван Носков: «Город заинтересован в перевозчиках, которые будут оказывать качественную услугу»
Проект «Детская филармония» не только обогащает культурную жизнь самого учреждения, но и вносит значимый вклад в развитие местного сообщества, укрепляя культурные связи.
Детская школа искусств Безенчукского района стала одной из четырёх площадок региона, где реализуется проект «Детская филармония»
12 августа 2025 года исполняется 15 лет со дня основания флагманской инвестплощадки региона. 
Выручка резидентов ОЭЗ «Тольятти» за годы работы площадки превысила 116 миллиардов рублей
Всего за последние 4 года Сергиевская больница получила 20 автомобилей, что позволило оснастить транспортом почти все фельдшерско-акушерские пункты района.
В этом году Сергиевская ЦРБ получила 6 новых автомобилей
В начале встречи сотрудники полиции совместно с ребятами, отдыхающими в детском оздоровительном лагере «Гранит», сделали утреннюю зарядку.
Самарские транспортные полицейские и общественники провели встречу с отдыхающими в детском оздоровительном лагере
Он позволяет выполнять жизненно важные экстренные манипуляции, в частности, остановку кровотечений из вен пищевода и желудка.
В Отрадненскую горбольницу поступил современный фиброгастроскоп высокого качества
Принятые сотрудниками Службы меры побудили должника прекратить противоправные действия по сбросу сточных вод.
Судебные приставы остановили сброс сточных вод с недопустимой концентрацией загрязняющих веществ  в Саратовское водохранилище  
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.67
-0.11
EUR 92.95
0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Выручка резидентов ОЭЗ «Тольятти» за годы работы площадки превысила 116 миллиардов рублей

12 августа 2025 16:06
116
12 августа 2025 года исполняется 15 лет со дня основания флагманской инвестплощадки региона. 

В Самарской области подвели итоги работы особой экономической зоны «Тольятти» - 12 августа 2025 года исполняется 15 лет со дня основания флагманской инвестплощадки региона. 

Резидентами ОЭЗ являются 38 компаний, заявленные инвестиции которых составляют 92 млрд рублей. На площадке уже функционирует 21 завод - здесь выпускают автокомпоненты, подсолнечное масло, лекарственные препараты, стройматериалы, нитриловые перчатки, упаковку и др. Компании также работают в сфере  металлообработки, производства газооборудования и др. 

«Инвестиции бизнеса — это новые высокотехнологичные производства, рабочие места, а также налоги, которые мы направляем на развитие социальной сферы и повышение качества жизни наших граждан. И особая экономическая зона «Тольятти» с ее возможностями и преференциями является эффективным инструментом привлечения частных инвестиций, ключевой точкой роста. Развитие мощностей ОЭЗ будет способствовать развитию региональной экономики и повышению конкурентоспособности региона на инвестиционной арене», — отмечал ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Резиденты уже создали в ОЭЗ «Тольятти» 4700 новых рабочих мест. Нарастающий итог выручки компаний, разместивших здесь свои производства, превышает 116 млрд рублей, а налоговые и другие отчисления составляют более 14 млрд рублей. 

«Общий объем инвестиций в площадку ОЭЗ "Тольятти" превышает 78 млрд рублей, из них 14,6 млрд рублей – средства федерального и регионального бюджетов, более 58 млрд рублей - вложения резидентов. Таким образом, на один бюджетный рубль приходится 3,7 руб. частных вложений, - отметил зампредседателя Правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. - Сегодня мы продолжаем развивать особую экономическую зону, ведем переговоры с потенциальными резидентами и готовимся к запуску третьей очереди площадки». 

Резидентам ОЭЗ предоставляются готовые земельные участки с подведенными сетями, доступ к развитой инфраструктуре, сопровождение управляющей компании, а также налоговые и таможенные льготы, позволяющие сэкономить до 30% капитальных затрат при строительстве производства. 

В ОЭЗ «Тольятти» работают предприятия, которые не имеют аналогов в России. В 2021 году здесь состоялся запуск первого в России производства смотровых одноразовых нестерильных нитриловых перчаток полного цикла Самарского завода медицинских изделий.

«Мы в полном объеме воспользовались тем набором льгот, которые предоставляет ОЭЗ «Тольятти» на первоначальном этапе: это исключение налога на прибыль, бесплатное подключение к ресурсам. Немаловажным фактором является возможность выкупа земли на льготных условиях», - отметил директор СЗМИ Роман Морозов. 

В 2022 году начал работать первый в стране производственно-логистический центр для нужд автопромышленности «ММК-ПЛЦ-Тольятти», способный обеспечить автозаводы металлопрокатом объемом от 500 тонн в год. 

Активно развивается направление пищевой промышленности. В 2023 году здесь был запущен «Тольяттинский комбинат пищевых продуктов», выпускающий подсолнечное масло. Сегодня это крупнейший маслоэкстракционный завод в Поволжье.

«Мы выбрали ОЭЗ «Тольятти» для строительства завода ввиду того, что Самарская область на тот момент была профицитным регионом по масличным культурам. Учитывали и удобное географическое расположение, и возможности ОЭЗ: обеспечение инфраструктурой, энергоресурсами, предоставление налоговых льгот. Особо важно, что мы смогли подвести к заводу железнодорожные пути - наше предприятие ориентировано на внешние рынки», - подчеркнул генеральный директор ТКПП Николай Кудрявцев. 

Активное развитие получил фармацевтический кластер, который объединил заводы группы «Озон Фармацевтика» по производству лекарственных препаратов, субстанций и вспомогательных веществ. 

Якорным резидентом третьей очереди ОЭЗ станет производство ксантановой камеди - стратегически важного компонента для многих отраслей промышленности. Предприятие станет первым в стране и обеспечит потребность страны в продукте, а также независимость от международных поставок.

Особая экономическая зона «Тольятти» входит в ТОП-3 самых привлекательных инвестплощадок России, занимая 3 место в Национальном рейтинге ОЭЗ. По итогам 2024 года площадка достигла 100% эффективности функционирования - результаты соответствующей оценки озвучили в Минэкономразвития России. Также ОЭЗ «Тольятти» занимает 2 место по клиентоориентированности среди индустриальных площадок страны. Результаты соответствующего исследования опубликовал аналитический центр «Эксперт». 

Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Суд постановил руководителя проекта, проявившего небрежность и халатность в обеспечении безопасности условий труда, выплатить семьям погибших компенсацию морального вреда.
12 августа 2025, 15:11
В пользу матери, чей сын погиб в результате взрыва  топливного бака, судебные приставы взыскали компенсацию морального вреда
Суд постановил руководителя проекта, проявившего небрежность и халатность в обеспечении безопасности условий труда, выплатить семьям погибших компенсацию... Общество
109
Фокус оптимизации был сосредоточен на ключевом процессе — наливе аммиака в железнодорожные цистерны.
11 августа 2025, 19:03
«Тольяттиазот» завершил пилотный проект по оптимизации процесса налива аммиака
Фокус оптимизации был сосредоточен на ключевом процессе — наливе аммиака в железнодорожные цистерны. Экономика
391
Сейчас на третьем этаже ведется ремонт в отделении физиотерапии, который планируется завершить в октябре.
11 августа 2025, 15:20
В детском подразделении Тольяттинской поликлиники №1 нзавершен капитальный ремонт отделения узких специалистов
Сейчас на третьем этаже ведется ремонт в отделении физиотерапии, который планируется завершить в октябре. Здравоохранение
544
В центре внимания
Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области
12 августа 2025  13:48
Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области
197
12 августа 2025  12:36
Самарская область принимает участие в форуме «Беспилотные авиационные системы»
116
Иван Носков: «Перед дорожными службами и подрядчиками стоит задача подготовить город к началу учебного года»
12 августа 2025  11:07
Иван Носков: «Перед дорожными службами и подрядчиками стоит задача подготовить город к началу учебного года»
260
12 августа 2025  10:56
В Самарской области во второй раз прошел слёт многодетных семей
126
Вячеслав Федорищев поздравил летчиков Самарской области с праздником Военно-воздушных сил
12 августа 2025  10:38
Вячеслав Федорищев поздравил летчиков Самарской области с праздником Военно-воздушных сил
217
Весь список