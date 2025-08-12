Выручка резидентов ОЭЗ «Тольятти» за годы работы площадки превысила 116 миллиардов рублей

116

В Самарской области подвели итоги работы особой экономической зоны «Тольятти» - 12 августа 2025 года исполняется 15 лет со дня основания флагманской инвестплощадки региона.

Резидентами ОЭЗ являются 38 компаний, заявленные инвестиции которых составляют 92 млрд рублей. На площадке уже функционирует 21 завод - здесь выпускают автокомпоненты, подсолнечное масло, лекарственные препараты, стройматериалы, нитриловые перчатки, упаковку и др. Компании также работают в сфере металлообработки, производства газооборудования и др.

«Инвестиции бизнеса — это новые высокотехнологичные производства, рабочие места, а также налоги, которые мы направляем на развитие социальной сферы и повышение качества жизни наших граждан. И особая экономическая зона «Тольятти» с ее возможностями и преференциями является эффективным инструментом привлечения частных инвестиций, ключевой точкой роста. Развитие мощностей ОЭЗ будет способствовать развитию региональной экономики и повышению конкурентоспособности региона на инвестиционной арене», — отмечал ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Резиденты уже создали в ОЭЗ «Тольятти» 4700 новых рабочих мест. Нарастающий итог выручки компаний, разместивших здесь свои производства, превышает 116 млрд рублей, а налоговые и другие отчисления составляют более 14 млрд рублей.

«Общий объем инвестиций в площадку ОЭЗ "Тольятти" превышает 78 млрд рублей, из них 14,6 млрд рублей – средства федерального и регионального бюджетов, более 58 млрд рублей - вложения резидентов. Таким образом, на один бюджетный рубль приходится 3,7 руб. частных вложений, - отметил зампредседателя Правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. - Сегодня мы продолжаем развивать особую экономическую зону, ведем переговоры с потенциальными резидентами и готовимся к запуску третьей очереди площадки».

Резидентам ОЭЗ предоставляются готовые земельные участки с подведенными сетями, доступ к развитой инфраструктуре, сопровождение управляющей компании, а также налоговые и таможенные льготы, позволяющие сэкономить до 30% капитальных затрат при строительстве производства.

В ОЭЗ «Тольятти» работают предприятия, которые не имеют аналогов в России. В 2021 году здесь состоялся запуск первого в России производства смотровых одноразовых нестерильных нитриловых перчаток полного цикла Самарского завода медицинских изделий.

«Мы в полном объеме воспользовались тем набором льгот, которые предоставляет ОЭЗ «Тольятти» на первоначальном этапе: это исключение налога на прибыль, бесплатное подключение к ресурсам. Немаловажным фактором является возможность выкупа земли на льготных условиях», - отметил директор СЗМИ Роман Морозов.

В 2022 году начал работать первый в стране производственно-логистический центр для нужд автопромышленности «ММК-ПЛЦ-Тольятти», способный обеспечить автозаводы металлопрокатом объемом от 500 тонн в год.

Активно развивается направление пищевой промышленности. В 2023 году здесь был запущен «Тольяттинский комбинат пищевых продуктов», выпускающий подсолнечное масло. Сегодня это крупнейший маслоэкстракционный завод в Поволжье.

«Мы выбрали ОЭЗ «Тольятти» для строительства завода ввиду того, что Самарская область на тот момент была профицитным регионом по масличным культурам. Учитывали и удобное географическое расположение, и возможности ОЭЗ: обеспечение инфраструктурой, энергоресурсами, предоставление налоговых льгот. Особо важно, что мы смогли подвести к заводу железнодорожные пути - наше предприятие ориентировано на внешние рынки», - подчеркнул генеральный директор ТКПП Николай Кудрявцев.

Активное развитие получил фармацевтический кластер, который объединил заводы группы «Озон Фармацевтика» по производству лекарственных препаратов, субстанций и вспомогательных веществ.

Якорным резидентом третьей очереди ОЭЗ станет производство ксантановой камеди - стратегически важного компонента для многих отраслей промышленности. Предприятие станет первым в стране и обеспечит потребность страны в продукте, а также независимость от международных поставок.

Особая экономическая зона «Тольятти» входит в ТОП-3 самых привлекательных инвестплощадок России, занимая 3 место в Национальном рейтинге ОЭЗ. По итогам 2024 года площадка достигла 100% эффективности функционирования - результаты соответствующей оценки озвучили в Минэкономразвития России. Также ОЭЗ «Тольятти» занимает 2 место по клиентоориентированности среди индустриальных площадок страны. Результаты соответствующего исследования опубликовал аналитический центр «Эксперт».

Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области