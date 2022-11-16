Выдача льготной ипотеки под 7% на жилье в новостройках закончится 31 декабря

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сотрудники территориального ОВД уже ведут прием граждан в отремонтированных помещениях, где созданы комфортные условия для работы и обслуживания посетителей.
В Челно-Вершинском районе после капитального ремонта открылось здание миграционного пункта
Ракета-носитель Space Launch System, осуществляющая миссию «Артемида 1», успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.
NASA осуществило запуск беспилотного космического корабля «Орион» на орбиту спутника Земли
Путин также поддержал предложение по расширению механизма внесудебного банкротства граждан.
Путин: банки легко дают пенсионерам небольшие кредиты и превращают их в вечных должников
МВД задержало замглавы Херсонской области Губареву по делу об экономическом преступлении
Иммунизацию уже прошли более 1 миллиона 356 тысяч жителей.
В Самарской области продолжается прививочная кампания против гриппа
На своих личных страницах и стенах сообществ в социальной сети «Вконтакте» участники публиковали кадры и цитаты, которые, по их мнению, раскрывали тему «инклюзии».
В Самаре подвели итоги фотоконкурса «Россия — страна безграничных возможностей
Все участники акции получат списание пеней при их наличии и возможность выиграть сертификаты номиналом 1000 рублей на оплату энергоресурсов.
«ЭнергосбыТ Плюс» объявляет акцию «В Новый год - без долгов и с подарками!»
Члены регионального кабинета министров заслушали доклады коллег из молодежного правительства, работающих по направлениям «Культура», «Образование и наука», «Молодежная политика».
На заседании областного Правительства о своей работе рассказали министры молодежного правительства
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.31
-0.09
EUR 62.63
0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Самарцев приглашают на уникальную лекцию известного самарского палеонтолога и минералога
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Выдача льготной ипотеки под 7% на жилье в новостройках закончится 31 декабря

16 ноября 2022 17:09
197
Вместе с тем Минфин РФ не исключил в отдельных случаях расширения льготной ипотеки на вторичный рынок жилья на новых российских территориях.

Выдача льготной ипотеки под 7% на жилье в новостройках закончится 31 декабря, Минфин не видит необходимости в новых мерах господдержки первичного рынка жилья. Об этом в среду, 16 ноября, заявил журналистам замглавы министерства Алексей Моисеев журналистам в кулуарах Госдумы, пишут "Известия".

«Мы исходим из того, что программа будет закончена 31 декабря», — сказал замминистра, добавив, что в продлении программы нет необходимости.

31 октября сообщалось, что в 2023 году россиян ждут приятные дополнения в налоговой сфере. При оформлении налогового вычета срок ожидания сократится с трех месяцев до 12 дней. Кроме того, планируется повысить ставки по имущественному вычету на новостройки и налоговому вычету за образование детей.

Вместе с тем Минфин РФ не исключил в отдельных случаях расширения льготной ипотеки на вторичный рынок жилья на новых российских территориях, так как на данный момент там практически нет новостроек, сообщил журналистам в кулуарах Госдумы замминистра финансов Алексей Моисеев.

 

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
«ОДК-Кузнецов» – это старейшее российское предприятие строительной отрасли, известное во всем мире.
16 ноября 2022  18:06
Юбилей без отрыва от производства: завод «ОДК-Кузнецов» отмечает 110-летие
193
Студенты из Самары работают над проектами реставрации исторического здания гостиницы «Националь»
16 ноября 2022  13:50
Студенты из Самары работают над проектами реставрации исторического здания гостиницы «Националь»
236
97 молодых и социальных предпринимателей Самарской области получили гранты до 500 тысяч рублей
15 ноября 2022  12:21
97 молодых и социальных предпринимателей Самарской области получили гранты до 500 тысяч рублей
321
Самарская область выбирает: стартовало общественное голосование юбилейной XV областной акции «Народное признание»
15 ноября 2022  12:06
Самарская область выбирает: стартовало общественное голосование юбилейной XV областной акции «Народное признание»
658
Водителей Самарской области предупреждают о снегопадах
15 ноября 2022  11:55
Водителей Самарской области предупреждают о снегопадах
365
Весь список