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Выдача льготной ипотеки под 7% на жилье в новостройках закончится 31 декабря, Минфин не видит необходимости в новых мерах господдержки первичного рынка жилья. Об этом в среду, 16 ноября, заявил журналистам замглавы министерства Алексей Моисеев журналистам в кулуарах Госдумы, пишут "Известия".

«Мы исходим из того, что программа будет закончена 31 декабря», — сказал замминистра, добавив, что в продлении программы нет необходимости.

31 октября сообщалось, что в 2023 году россиян ждут приятные дополнения в налоговой сфере. При оформлении налогового вычета срок ожидания сократится с трех месяцев до 12 дней. Кроме того, планируется повысить ставки по имущественному вычету на новостройки и налоговому вычету за образование детей.

Вместе с тем Минфин РФ не исключил в отдельных случаях расширения льготной ипотеки на вторичный рынок жилья на новых российских территориях, так как на данный момент там практически нет новостроек, сообщил журналистам в кулуарах Госдумы замминистра финансов Алексей Моисеев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин