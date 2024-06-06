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Вячеслав Федорищев и Владислав Шапша заключили соглашение о сотрудничестве в сфере БАС

6 июня 2024 20:05
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Благодаря подписанному соглашению, будет налажено тесное сотрудничество, главная цель которого – укрепление сотрудничества в сфере беспилотных авиационных систем.

В четверг, 6 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума врио губернатора Самарского региона Вячеслав Федорищев и губернатор Калужской области Владислав Шапша заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития беспилотных авиационных систем. Документ подписан в присутствии спецпредставителя Президента Российской Федерации по вопросам цифрового развития Дмитрия Пескова.

Напомним, в Самарской области создается кластер БАС, который предполагает реализацию всей цепочки внедрения беспилотников в различные отрасли: разработку и производство отечественных комплектующих, испытания, сертификацию, отработку концепций коммерческого применения, сервисное и техническое обслуживание. В конце прошлого года компанией «Транспорт будущего» был запущен первый этап производства аппаратов в Тольятти. Таким образом регион стал участником национального проекта «Беспилотные авиационные системы», который реализуется с начала текущего года.

Благодаря подписанному соглашению, будет налажено тесное сотрудничество, главная цель которого – укрепление сотрудничества в сфере беспилотных авиационных систем. Документ позволит обеспечить эффективную реализацию проектов по созданию научно-производственных центров испытаний и компетенций в этой сфере.

Комментируя соглашение, Владислав Шапша отметил, что в настоящее время развитие беспилотных летательных систем крайне актуально. Необходимо создать условия для их производства, испытания, эксплуатации, сертификации. «Эти компетенции есть в полной мере и в Калужской области, и в Самарской. Для нас очень важно, чтобы лучшие практики, которые сегодня существуют в наших регионах, мы могли использовать. Надо объединить наши усилия, чтобы достигнуть результатов, о которых говорил Президент России», – сказал он.

По оценке Вячеслава Федорищева, взаимодействие в рамках соглашения позволит решить объемную задачу, поставленную Президентом страны. «Одному региону, даже такому уникальному, как Самарская область, с инженерным образованием, сильной промышленностью, ее невозможно решить. Поэтому была построена система, в которой создаются несколько центров по всей стране, – подчеркнул врио губернатора Самарской области. – Производство, которое уже создано в Тольятти, – уникальное, мы очень им гордимся, – будет масштабироваться в том числе по тем лекалам, которые определены в национальном проекте БАС, и опыту Калужской области. Будем работать».

Вячеслав Федорищев поблагодарил Владислава Шапшу за сотрудничество по стратегически важному для всей страны направлению. «Очень хорошо знаю, сколько внимания он лично и его команда уделяет этому проекту. Мы будем учиться у Калужской области и в свою очередь делиться своим опытом», – добавил глава Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба Правительства СО

Теги: Акценты Самара

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