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ВЦИОМ: 40% россиян не увидели преимуществ в цифровом рубле

17 июля 2025 09:19
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ВЦИОМ: 40% россиян не увидели преимуществ в цифровом рубле

Доля россиян, не видящих преимуществ у цифрового рубля, выросла в 2025 году до 40% по сравнению с 31% годом ранее. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По итогам опроса, только 6% участников не заметили в новом инструменте недостатков, а 37% затруднились однозначно ответить на вопрос о его плюсах.

«Сформировались две общественные группы с противоположными установками: для одной цифровые активы кажутся безопасными, а контроль государства — желательным. Для другой, более многочисленной, наоборот, цифровые активы вызывают недоверие, а цифровой контроль государства за их финансовым поведением представляется избыточным и даже опасным», — цитирует РБК эксперта аналитического центра ВЦИОМ Александра Гаврилова.

Среди недостатков цифрового рубля респонденты чаще всего называли риск утечки персональных данных (12%), возможность усиленного отслеживания операций государством (8%), зависимость от интернета (6%) и сложность использования (4%). О преимуществах говорили реже: 10% выделили безопасность, по 3% отметили удобство расчетов и дополнительный контроль со стороны государства. Только 7% опрошенных хорошо осведомлены о сути цифрового рубля, а 45% имеют лишь общее представление о нем. Молодежь в возрасте 18–24 лет показала лучший уровень информированности, пишет Ура.ру.

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