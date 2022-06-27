Временные работы помогают работодателям региона сохранять занятость коллективов

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В Самарской области при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ реализуются дополнительные меры, направленные на снижение напряженности на рынке труда. В частности, предусмотрена реализация временных и общественных работ для определенных категорий граждан с частичным возмещением работодателям затрат на оплату труда. Этой формой господдержки воспользовались на ЗАО «Тольяттинский завод автоагрегатов».

Предприятие выпускает водяные и масляные насосы для автомобилей. Из-за временного падения объёма производства автокомпонентов завод перешел на режим неполной рабочей недели. Чтобы сохранить коллектив, предприятие воспользовалось возможностью организовать временные работы. Сейчас на них заняты не менее 170 человек.

«Наши сотрудники по-прежнему трудятся на родном предприятии, но они несколько сменили профиль работ, – рассказывает главный инженер завода Александр Игонин. – Сейчас они заняты мелким ремонтом инфраструктуры, покраской стен, мытьем полов, некоторые облагораживают прилегающую зеленую зону. Благодаря приложенным усилиям внешний вид завода основательно преобразился. Я здесь работаю давно, но не припомню, когда у нас все так в буквальном смысле слова сияло чистотой». Приводят в порядок территорию сотрудники завода два дня в неделю, остальное время они заняты на основном производстве.

«Я почти 30 лет тружусь на заводе, – говорит оператор автоматических и полуавтоматических линий Мария Залукаева. – Я очень рада, что нам предоставляется возможность и время для того, чтобы заняться ремонтом и благоустройством любимого предприятия. Тут двойная польза: мы и заняты, и окружающую нас обстановку в порядок приводим, чтобы нам же было приятно трудиться».

Вопросы сохранения занятости граждан и повышения их квалификации находятся в числе приоритетных задач Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Для организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения, с работодателями региона уже заключено 77 соглашений.