Возможности для производства пивных напитков хотят сократить

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Производить пивные напитки хотят разрешить только самим производителям пива. Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин 28 июля в пресс-центре «Парламентской газеты».

Сейчас пивные напитки может делать не только производитель пива, а кто угодно, сказал депутат. «А технологически произвести пивной напиток, не производя пиво, — это утопия, так не бывает. Скорее всего, это какие-то тоже нелегальные производства. Но в законе таких ограничений нет», — пояснил он.

Поэтому в законодательство хотят ввести норму о том, что только тот, кто производит пиво, может дальше делать цепочку с напитками.

«Мы думаем, что мы его будем вносить буквально в начале осенней сессии», — сообщил Топилин.