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Володин заявил о необоснованном завышении цен в России

10 марта 2022 09:54
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Володин заявил о необоснованном завышении цен в России

В нынешней ситуации повышение цен на ряд товаров со стороны компаний недопустимо и не обосновано. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Когда речь идет о продукции, которая производится и потребляется в России, искусственно повышать цены, прикрываясь санкциями, недопустимо. По имеющейся информации, поставщики располагают необходимыми запасами товаров, дефицита нет», — отметил он в своем telegram-канале.

Он подчеркнул, что рост цен в подобной ситуации носит необоснованный характер. Однако Володин отметил, что из-за санкций, которые ввели страны ЕС и США в отношении России из-за спецоперации на Украине, некоторые товары могут дорожать. Причина — повышение курса валют или перебои в поставках из других стран, пишет Ура.ру.

 

 

 

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