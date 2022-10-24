Военнослужащие ЦВО из Поволжья приобрели более 1200 жилых помещений по военной ипотеке

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В 2022 году военнослужащие соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Поволжье, приобрели по накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих (НИС) более 1200 жилых помещений.

В 2022 году размер ежегодного накопительного взноса равен 311 тыс. рублей, а средний размер ипотечного кредита, которым может воспользоваться военнослужащий, составляет около 2,7 млн. рублей. Таким образом, с учетом накоплений, участник НИС может приобрести жилье стоимостью порядка 4,5 млн. рублей без добавления собственных средств.

Реализацию прав военнослужащих на приобретение жилья по военной ипотеке обеспечивает Федеральное государственное казенное учреждение «Федеральное управление накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих» (ФГКУ «Росвоенипотека»). Всего за время работы Самарского отдела ФГКУ «Росвоенипотека» жилье по НИС приобрели более 25 тыс. военнослужащих. В зону ответственности, которого входят Самарская, Ульяновская, Пензенская, Оренбургская, Кировская и Нижегородская области, Республики Татарстан, Чувашия, Удмуртия, Мордовия и Марий Эл.

Обязательства по погашению ипотечного кредита во время прохождения участником НИС военной службы выполняет государство.

Также 7 октября 2022 г. вступил в силу Федеральный закон № 377-ФЗ «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Сиры Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». На сайте ФГКУ «Росвоенипотека» можно ознакомиться с разъяснениями по законодательному акту.