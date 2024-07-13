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Во II квартале средняя цена долгосрочной аренды квартир в Самаре не изменилась

13 июля 2024 13:39
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во II квартале средняя цена долгосрочной аренды квартир в Самаре не изменилась

Спрос по сравнению с I кварталом 2024 года в Самаре вырос на 2%.

Аналитики «Авито Недвижимости» подвели итоги II квартала 2024 года на рынке долгосрочной аренды жилья. По сравнению с первыми тремя месяцами года предложение на рынке долгосрочной аренды на платформе увеличилось на 5% по стране в целом. За квартал сильнее всего выросло количество объектов в сегменте однокомнатных квартир (+7%). За год предложение по стране в целом незначительно снизилось (-4%), при этом отдельно количество доступных для аренды студий за аналогичный период времени увеличилось на 10%.

Спрос на долгосрочную аренду жилья на платформе по сравнению с I кварталом 2024 года вырос на 2%. Что касается отдельных сегментов, на 3% повысился интерес к студиям, трехкомнатным квартирам и объектам с четырьмя комнатами и более, на 2% — к однокомнатным и двухкомнатным квартирам. Относительно II квартала 2023 года спрос на аренду квартир снизился на 6%, однако интерес к студиям в сегменте вырос на 15%. 

Средняя стоимость аренды квартиры на «Авито Недвижимости» за квартал выросла на 4%, до 28 тысяч рублей в месяц, из-за перераспределения предложения в пользу больших форматов. Стоимость аренды студий, однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир по сравнению с I кварталом 2024 года не изменилась, а цены на аренду объектов с четырьмя комнатами и более — упали на 21% (за год — на 16%). В то же время год к году средняя арендная ставка в России увеличилась на 3 тысячи рублей (+12%), при этом аренда больших квартир (четыре комнаты и более) стала дешевле на 16%.

 

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