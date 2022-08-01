Вклад в экономику: Дмитрий Азаров подвел итоги проведения «iВолги»

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В понедельник, 1 августа, в Правительстве региона на оперативном совещании подвели итоги 10-го, юбилейного Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга-2022». Губернатор Дмитрий Азаров акцентировал внимание на том, что мероприятие прошло качественно и масштабно.

Заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов рассказал, что в этом году в фестивале приняли участие представители почти всех субъектов Российской Федерации, делегация из Донбасса и смена серебряных волонтеров. Инновацией 2022-го стало участие школьников в направлении «Детская iВолга». Приезжали спикеры не только из ПФО, но и других регионов нашей страны, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга.

Дмитрий Азаров отметил, что 10-й фестиваль прошел масштабно – было подано рекордное количество заявок. И, по мнению Губернатора, для Самарской области это не предел. «Заявки были от представителей 78 регионов страны. На самом фестивале 60 субъектов РФ были представлены, помимо наших гостей из дружественных стран. Коллеги, но мы после 10-летнего проведения фестиваля, должны, конечно, выводить его на новый этап. В этом году Самарская область не в первый раз стала молодежной столицей страны. Мы помним блестящее по оценкам экспертов проведение Студвесны. И также я был рад получить самые высокие оценки от гостей и от своих коллег – губернаторов соседних областей за проведение «iВолги». И самое дорогое – это оценки самих участников. Но мы не должны останавливаться на этом этапе. Давайте мы поблагодарим и наградим тех, кто это сделал хорошо и качественно, и будем двигаться дальше», – заявил Губернатор.

Глава региона подчеркнул, что очень важно провести работу над развитием инфраструктуры знаменитой Грушинской поляны. Он поручил приступить к разработке проекта. Руководителем рабочей группы Губернатор назначил Александра Фетисова.

«Попрошу вас, Александр Борисович, на предварительном этапе возглавить рабочую группу. Вы, конечно, туда пригласите и министерство культуры, и министерство туризма, и министерство образования – все заинтересованные органы власти и местного самоуправления. Я знаю, что была предварительная концепция, но нам надо переходить к конкретным действиям уже по разработке проекта», – обратился Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров отметил, что работа займет несколько месяцев, учитывая разработку, конкурсные процедуры и особый охраняемый статус территории. Но то, что можно сделать уже к следующему году, обязательно появится на поляне – в первую очередь, улучшенные санитарные условия, инфраструктура по приему гостей, обновление некоторых существующих построек.

«В этом году мы установили павильоны для столовой. И эта практика очень хорошо себя показала. Конечно, немного ушла романтика обедов и ужинов в палаточном городке. Но, тем не менее, участники отметили это как плюс. Потому что места для песен и чая у костра мы сохранили, оборудовали. Получилось такое сочетание традиции, романтики и удобных, современных условий. Это должно развиваться и впредь», – акцентировал руководитель области.

Губернатор подчеркнул, что проекты, которые были впервые озвучены на «iВолге» за 10 лет существования фестиваля, сегодня уже способствуют развитию промышленности, улучшению экологической ситуации, внедрению самых передовых технологий в регионах ПФО.

«Помимо возможностей, которые дает «iВолга» по самореализации, по образованию, по реализации общественных проектов, фестиваль вносит конкретный вклад в экономику, в промышленность, в науку нашей страны», – уверен Дмитрий Азаров.