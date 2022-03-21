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Виктор Кудряшов: у экономики Самарской области есть запас прочности для дальнейшего развития

21 марта 2022 19:27
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Стали известны основные макроэкономические показатели Самарской области.

В ходе совещания в Правительстве региона, которое провел председатель, первый вице-губернатор Виктор Кудряшов, стали известны основные макроэкономические показатели Самарской области.

Несмотря на сложности, связанные с пандемией новой коронавирусной инфекции, статистики фиксируют позитивные результаты экономического развития практически по всем макроэкономическим показателям. Так, по оценке экспертов, валовый региональный продукт, по сравнению с 2020 годом, вырос на 4,5%.

«Динамика валового регионального продукта - очень важный показатель. Она оказалась выше ожиданий. Этому способствовали сильные экспортные позиции региона, что говорит о конкурентоспособности наших предприятий и значительном росте деловой активности в целом», - отметил Виктор Кудряшов.

На 3,3% вырос индекс промышленного производства – и это несмотря на объективные трудности в автопроме, также связанные с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции.

По итогам минувшего года в Самарской области отмечается значительный рост инвестиций в основной капитал – 122,5% к уровню 2020-го. 2021-й был рекордным для Самарской области по запуску инвестиционных проектов и новых производств. В прошлом году в регионе реализовано 25 крупных инвестиционных проектов, в том числе создано 23 новых крупных промышленных производства, из них 9 - с инвестициями более миллиарда рублей, и два проекта в сфере услуг. Темпы запуска превышают аналогичные показатели прошлых лет. Многие предприятия являются уникальными и выпускают продукцию, не имеющую аналогов в стране.

Этот результат достигнут благодаря системной работе управленческой команды Самарской области во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым.

Напомним, за период с 2017 до 2021 год наш регион поднялся в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации с 65-й на 8-ю строчку. Место территории в рейтинге - ключевой ориентир для инвесторов при выборе места реализации новых бизнес-проектов и наиболее яркий результат планомерных усилий по формированию благоприятного инвестиционного климата.

По другому важному показателю - динамике объема работ по виду деятельности «Строительство» - регион также среди лидеров в ПФО.

«Мы вошли в число лидеров по объемам строительных работ. Это показатель, который, с одной стороны, отражает  рост ввода жилья. Правительство очень много сделало для своевременного предоставления земельных участков, ускорения и упрощения разрешительных процедур для застройщиков.  С другой стороны, эта динамика отражает усилия, которые мы предпринимали для стимулирования инвестиционной активности. И наши показатели в инвестиционных рейтингах наглядно проявились в динамике объема инвестиций», - подчеркнул председатель областного Правительства.

Выросла реальная среднемесячная заработная плата – 102,9% к уровню 2020-го года. По темпам роста этого показателя Самарская область заняла третье место в округе. На рынке платных услуг, который в 2020 году испытал негативное влияние «коронавирусных» ограничений, также наблюдаются процессы восстановления: он вырос на 11,5% в сопоставимых ценах относительно позапрошлого года. Положительная динамика наблюдается в сфере розничной торговли. 

«Управленческая команда Правительства работала и продолжает работать в активном режиме, все члены Правительства мотивированы на конечный результат, и результат говорит сам за себя. Даже в нынешних непростых условиях у Самарской области есть очень серьезный запас прочности и возможности для дальнейшего динамичного развития. Опыт показал, что оперативный контроль ситуации, принятие своевременных управленческих решений позволяют достойно отвечать на вызовы, преодолевать кризисные явления, создавать оптимальные условия для работы различных отраслей экономики», - заключил первый вице-губернатор.

 

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