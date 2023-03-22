Виктор Кудряшов и Кирилл Тремасов обсудили дальнейшее выстраивание диалога с предприятиями

Я нашел ошибку
Главные новости:
Заменять воду другими напитками нельзя: любую другую жидкость организм воспринимает как еду, и тратит дополнительную энергию на её переваривание
Врач: при расчете необходимого количества воды в сутки следует учитывать возраст и род деятельности человека
Группа инноваторов из Сызрани успешно прошла экспертный совет с инновационным проектом и стала резидентом «Жигулевской долины».
Технопарк «Жигулевская долина» объединяет науку и производство
В российских школах внедрят семиступенчатую модель профориентации
В российских школах внедрят семиступенчатую модель профориентации
С 1 апреля начинается прием заявок на Конкурс Приволжского федерального округа «Успешная семья Приволжья»!
С 1 апреля начинается прием заявок на Конкурс Приволжского федерального округа «Успешная семья Приволжья»!
В жилых зонах Самары можно будет обустраивать парки
В жилых зонах Самары можно будет обустраивать парки
В расписание речной переправы "Самара - Подголятино" внесли изменения
В расписание речной переправы "Самара - Подголятино" внесли изменения
Отказаться от айфона ради работы согласны 43% его владельцев в Самаре
Отказаться от айфона ради работы согласны 43% его владельцев в Самаре
Шесть человек эвакуировали при тушении пожара в Самаре
Шесть человек эвакуировали при тушении пожара в Самаре
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.84
-0.4
EUR 82.54
0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сегодня, 22 марта, Самарский зоопарк приглашает на праздник "Жаворонки"!
Работников сферы бытового обслуживания региона поблагодарили за труд
В Самаре состоится встреча с киноведом и историком кино Валерием Ивановичем Фоминым
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Виктор Кудряшов и Кирилл Тремасов обсудили дальнейшее выстраивание диалога с предприятиями

22 марта 2023 13:08
131
Виктор Кудряшов и Кирилл Тремасов обсудили дальнейшее выстраивание диалога с предприятиями

Во вторник, 21 марта 2023 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с директором Департамента денежно-кредитной политики (ДДКП) Банка России Кириллом Тремасовым. Во встрече также приняли участие представители Правительства региона и Банка России.

«Вся страна следит за действиями регулятора, решениями Банка России по ключевой ставке. Понятно, что такие решения имеют большое влияние на экономические процессы. Мы, безусловно, приветствуем, что на протяжении достаточно длительного периода значение этого показателя остается неизменным. Это создает определенную стабильность, предсказуемость для субъектов предпринимательской деятельности. В то же время, решения по изменению ключевой ставки в случае изменения экономической ситуации также являются важным сигналом для многих игроков рынка. Для экономики региона стабильность ключевой ставки и нахождение инфляции вблизи целевого значения, безусловно, являются определяющими факторами устойчивости. Мы благодарны Банку России за усилия по обеспечению надежности нашей финансовой системы. Несомненно, мы нуждаемся в прогнозах и рекомендациях регулятора, которые будут способствовать формированию оптимальных условий для развития бизнеса», – отметил, приветствуя участников встречи, Виктор Кудряшов.

Кирилл Тремасов рассказал о решении Совета директоров Банка России по ключевой ставке, принятом 17 марта 2023 года. Он отметил, что все решения основываются на широком спектре аналитической информации. Один из ее источников – регулярный мониторинг предприятий нефинансового сектора, который Банк России проводит с 1998 года.

В 2022 году в таких опросах ежемесячно участвовали более 14 тысяч предприятий ключевых видов экономической деятельности – от индивидуальных предпринимателей до межотраслевых холдингов. На сегодня 263 предприятия из Самарской области являются участниками мониторинга.

«Взаимодействие Банка России с реальным сектором экономики – важнейший источник информации как о текущей ситуации, так и об ожиданиях и настроении бизнеса. В ходе опросов руководители предприятий оценивают изменения деловой активности, опираясь на динамику производства, спроса, цен и других индикаторов. Эти данные помогают нам выявить основные тенденции развития экономики, в том числе и по регионам, составить прогноз инфляции. Все это необходимо для взвешенного принятия решений по денежно-кредитной политике», – сказал Кирилл Тремасов.

Постоянный диалог с предприятиями, разъяснение принятых решений – приоритетная задача для регулятора. Представители бизнеса (участники мониторинга) участвуют в коммуникационных сессиях Банка России, получают от регулятора аналитические обзоры, подготовленные на основе агрегированной оперативной информации. Все это помогает лучше понимать экономическую конъюнктуру, оценивать перспективы и принимать стратегические решения по развитию бизнеса.

Представители Банка России во время визита в Самарскую область планируют встретиться с предпринимателями региона, а также посетить крупные промышленные компании, участвующие в мониторинге предприятий.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре 31 марта стартует приёмная кампания в первые классы школ на 2023-2024 учебный год
22 марта 2023  12:40
В Самаре 31 марта стартует приёмная кампания в первые классы школ на 2023-2024 учебный год
156
На выставке MITT Самарская область презентовала яркого представителя тольяттинского завода АВТОВАЗ - LADA Niva Trаvel, созданной для автомобильных путешествий по России.
21 марта 2023  16:46
Туристические возможности Самарской области представили на федеральном уровне
400
В Самаре добавили рейсы на маршруты №№ 51 и 78
21 марта 2023  13:15
В Самаре добавили рейсы на маршруты №№ 51 и 78
769
Российское общество «Знание» проведет для молодежи Самары двухдневный карьерный форум
20 марта 2023  13:53
Российское общество «Знание» проведет для молодежи Самары двухдневный карьерный форум
700
По итогам 2022 года инвестиции в основной капитал в Самарской области достигли 446,7 млрд рублей
20 марта 2023  10:36
По итогам 2022 года инвестиции в основной капитал в Самарской области достигли 446,7 млрд рублей
549
Весь список