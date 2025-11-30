Ведомости: технологический сбор на смартфоны составит 750 рублей, а на ноутбуки 1500 рублей

В России могут установить технологический сбор на смартфоны в размере 750 рублей, а на ноутбуки — 1500 рублей. Такие предварительные параметры указаны в предложении Минпромторга, направленном для обсуждения участникам консорциума «Вычислительная техника» (АНО ВТ), сообщили источники Ведомостей.

Сбор планируется сделать фиксированным и независимым от стоимости товара. Он будет взиматься с производимой и импортируемой продукции.

При этом другой источник сообщил, что окончательное решение по тарифам техсбора ещё не принято. Близкий к Минпромторгу источник говорит, что названные цифры могут быть уже не актуальны — параметры тарифа в процессе обсуждения.